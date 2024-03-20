Michelle Rodríguez publica foto con actriz y ella reacciona con un "Te amo"
La actriz compartió la imagen un mes después de que intercambió románticos mensajes con la actriz por San Valentín.
Michelle Rodríguez, quien ha captado la atención por su impactante metamorfosis, generó revuelo en las redes sociales al posar junto a otra actriz y recibir una respuesta llena de cariño.
Michelle Rodríguez y actriz protagonizan nueva foto
A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de la serie ‘40 y 20’ compartió una imagen el 17 de marzo. En la fotografía, aparece sonriente dentro de un elevador junto a la actriz Victoria Gs.
Aunque no añadió ninguna descripción a la publicación, su acompañante replicó la foto en su perfil personal y le dedicó un cariñoso mensaje: “Como te amo” acompañado de un emoji en forma de corazón. Este gesto provocó que la publicación se volviera viral en las redes sociales.
A pesar de que no se han aclarado las dudas sobre la naturaleza de su relación, Michelle Rodríguez no es ajena a compartir fotografías junto a Victoria Gs.
La actriz y cantante ha compartido varias imágenes en las que aparece con su familia y seres queridos, incluyendo a Victoria.
“Ayer muchos de mis más amados me acompañaron a la fiesta de pre estreno. Me siento muy muy feliz. Pueden ver un poquito de lo que pasó anoche”, escribió Michelle Rodríguez.
Michelle Rodríguez y los románticos mensajes que intercambió con actriz
En el Día de San Valentín, Michelle Rodríguez recibió mensajes románticos de la joven actriz y cantante Victoria Gs. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió las fotografías y las palabras que Victoria le dedicó:
“Gracias por siempre sacarme esa sonrisa y enseñarme lo bonito que es el amor. Excelente día para agradecer todo el amor. Te amo, amor mío”, expresó Victoria.
Michelle Rodríguez respondió replicando la publicación de la joven y, posteriormente, compartió una foto en la que aparecen nuevamente juntas. La imagen fue acompañada por un extracto de la canción ‘Your Song’ de Elton John.