Michelle Rodríguez publica foto con actriz y ella reacciona con un "Te amo"

Michelle Rodríguez, quien ha captado la atención por su impactante metamorfosis, generó revuelo en las redes sociales al posar junto a otra actriz y recibir una respuesta llena de cariño.

Michelle Rodríguez y actriz protagonizan nueva foto

PUBLICIDAD

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de la serie ‘40 y 20’ compartió una imagen el 17 de marzo. En la fotografía, aparece sonriente dentro de un elevador junto a la actriz Victoria Gs.

Aunque no añadió ninguna descripción a la publicación, su acompañante replicó la foto en su perfil personal y le dedicó un cariñoso mensaje: “Como te amo” acompañado de un emoji en forma de corazón. Este gesto provocó que la publicación se volviera viral en las redes sociales.

Michelle Rodríguez comparte tierna foto con actriz Imagen Instagram Michelle Rodríguez



A pesar de que no se han aclarado las dudas sobre la naturaleza de su relación, Michelle Rodríguez no es ajena a compartir fotografías junto a Victoria Gs.

La actriz y cantante ha compartido varias imágenes en las que aparece con su familia y seres queridos, incluyendo a Victoria.

‘Canta y no llores’ y compartió varias imágenes en las que aparece acompañada de su familia y seres amados, entre ellos, Victoria.

“Ayer muchos de mis más amados me acompañaron a la fiesta de pre estreno. Me siento muy muy feliz. Pueden ver un poquito de lo que pasó anoche”, escribió Michelle Rodríguez.

Michelle Rodríguez publica fotos con joven actriz Imagen Instagram Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez y los románticos mensajes que intercambió con actriz

En el Día de San Valentín, Michelle Rodríguez recibió mensajes románticos de la joven actriz y cantante Victoria Gs. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió las fotografías y las palabras que Victoria le dedicó:

“Gracias por siempre sacarme esa sonrisa y enseñarme lo bonito que es el amor. Excelente día para agradecer todo el amor. Te amo, amor mío”, expresó Victoria.