Novia de Michelle Rodríguez defiende a la actriz de críticas por su peso: "No se habla de cuerpos ajenos"

Michelle Rodríguez confirma romance: ella es la actriz con la que sale

Victoria García, la novia de Michelle Rodríguez, fue cuestionada sobre las críticas a su pareja por su reciente cambio de imagen al perder peso.

" No se habla de los cuerpos ajenos, creo que eso es algo que se tiene que aprender, ella bien dice no se habla de los cuerpos ajenos y creo que también hablar del cambio de apariencia no está padre", dijo la también actriz a los medios de comunicación, reportó el canal de YouTube 'El Mich TV'.

García reiteró su postura ante la insistencia de la prensa y pidió que las preguntas sobre Michelle Rodríguez se las hicieran a ella.

"Siempre con respeto y con honor, pero no se habla de los cuerpos ajenos ya", respondió amable.

¿Michelle Rodríguez le prohíbe hablar de su relación?

Victoria compartió que prefiere mantener su vida personal alejada de los reflectores.

"Mi vida privada yo siempre la he querido hacer muy privada, al final de cuentas todos merecemos vivir tranquilos, en paz y que a final de cuentas todo lo buenos se ve y lo malo también, entonces no hay nada que ocultar, al contrario".

Uno de los reporteros le preguntó si Michelle Rodríguez le había prohibido hablar sobre su noviazgo y así contestó.

" No hay nada de restricción, al contrario, estoy muy feliz que eso es lo importante".

Michelle y las recientes fotos que publicó con su novia Victoria. Imagen Michelle Rodríguez/Instagram

Victoria García apoya a su novia

Sobre los malos comentarios que Michelle Rodríguez ha recibido en los últimos meses tras bajar de peso, pues antes declaraba que no le importaba su figura y se aceptaba cual tal era, esto dijo.

"Las críticas son algo que siempre van a estar… quieras o no la gente siempre va a opinar, (pero) siempre tiene que haber este respeto porque somos humanos y todos nos merecemos respeto".

"Es importante admirar a tu pareja, sea quien sea. Yo soy muy feliz al lado de la persona con quien estoy, para mí siempre va a ser una persona con la que me nos damos consejos mutuamente, una pareja te impulsa y de los dos lados tiene que ser recíproco, tiene que haber un amor y un equipo de por medio", sentenció.

Se sabe poco de la relación de Michelle Rodríguez y Victoria García, sin embargo, fue en abril cuando comenzaro a dedicarse mensajes y compartir fotografías juntas en redes sociales.