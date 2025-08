Michelle Rodríguez denuncia acto de “discriminación” en un lujoso antro: “Estoy muy enojada”

Michelle Rodríguez acusó al personal de una lujosa discoteca ubicada en la Ciudad de México por presuntamente cometer un acto de discriminación.

La comediante recurrió a su cuenta de TikTok para narrar cómo sucedieron los hechos y realizar una reflexión al respecto.

Michelle Rodríguez expone a lujoso antro por “discriminación”

Fue este 9 de julio cuando Michelle Rodríguez apareció ante la cámara para platicar públicamente del episodio negativo.

“Les voy a contar que estoy muy enojada porque ayer a una de mis amigas, que además es gente de mi equipo, fue discriminada en Phonique, en Palmas”, explicó.

“Lo que pasó es que ella fue al antro con sus amigos y sólo a ella no la dejaron pasar. Y yo pensé que eso ya no pasaba en esta época y que no podemos seguir participando de esto”, agregó.

La actriz aseveró que su allegada “no tenía ninguna razón por la cual no fuera recibida, ni siquiera bienvenida, recibida en el establecimiento”.

“Si hay alguien que se encarga de tomar acciones para que esto no pase, pues que las tome, porque la discriminación no está chida”, sentenció.

“Me parece que de pronto no nos damos cuenta de que sigue pasando y si no lo mencionamos, si no lo decimos, va a seguir pasando”, añadió.

La protagonista de la serie ‘40 y 20’, que puedes ver aquí en ViX, puntualizó que le “parece nefasto que haya lugares que hagan esto con la vulnerabilidad de la gente”.

“¿Quiénes somos para decir ‘tú no’, ‘tú sí’? ¿Por? Me parece muy violento, me parece un acto de discriminación fatal en un antro que es un lugar de ‘entretenimiento’ donde hay que pasarla bien”, expuso.

“¿Por qué se tiene uno que ir a llorar a su casa? ¿Por qué tiene uno que ir a pasarla mal? Luego son cositas que se te quedan ahí y luego dicen que ‘es exagerado’, ‘que estas cosas no existen’ y que ‘estamos haciendo mucho problema por quiénes somos, por el color, por la forma, por el tamaño, por lo que sea’”, añadió.

Michelle Rodríguez aconseja tras sufrir discriminación

Si bien en esta ocasión no fue Michelle Rodríguez la afectada directamente, confesó que ella también ha sufrido por esa situación, por lo que brindó una recomendación a sus espectadores.

“Si alguna vez alguien de ustedes, porque a mí me ha pasado, que no te dejen entrar, lo lamento, no tiene ver con ustedes, tiene más que ver con el que lo está diciendo”, externó.

“Si a ti te han dicho que no puedes pasar, no es por ti, no lo tomes personal, intenta acomodarlo en tu corazoncito porque está de la chinga…, esa gente es fea”, sumó.

Finalmente, la cantante puntualizó que “nunca irá” al local en cuestión, porque “seguramente tampoco me querrán recibir”.

“Y a la gente que hace esto: ¿qué? ¿Por qué? No lo entiendo, es un acto muy violento. Estoy muy enojada, no puede seguir pasando. Si tú lo haces: ya, ¿no?”, concluyó.