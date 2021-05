Meghan Markle aconseja "desafiar la injusticia" a jovencitas de grupos minoritarios

Durante una mesa redonda en línea, la duquesa de Sussex también recomendó a niñas de entre 13 y 18 años que se involucren en los problemas de su generación para hacer sentir sus reclamos, reportó The Daily Mail este 30 de abril.

Harry y Meghan dijeron en la entrevista del mes pasado que un miembro de la familia real preguntó sobre el color de la piel que tendría su hijo Archie al nacer , mientras que la duquesa dijo que el Palacio de Buckingham no le ayudó cuando ella pidió ayuda porque tenía pensamientos suicidas.

Durante la reunión virtual, Meghan habló sobre los desafíos diarios que todos enfrentan durante la pandemia, incluyendo problemas de salud mental, racismo y “pérdida de identidad y aislamiento”. En el evento participaron organizaciones de empoderamiento de jovencitas como Girls Inc, y de avances legales para las mujeres, como el National Women's Law Center.

La denuncia de racismo en contra de la familia real fue tan polémica que la reina Isabel dijo que abriría una investigación interna y el príncipe William, hermano mayor de Harry y segundo en la sucesión al trono, dijo que la familia real no es racista.

La controversia pasó a un segundo plano con la muerte de Philip. Harry viajó al funeral de su abuelo, pero al parecer no pudo restablecer plenamente las relaciones con la familia.

La entrevista ha vuelto a la palestra. Discovery Plus planea transmitir el viernes el programa especial ‘Meghan and Harry: Recollections May Vary’, en el que expertos en lenguaje corporal, lingüística y psicología forense analizarán detalle por detalle la entrevista.