M’Balia y su esposo buscan ser papás: su embarazo tendrá que ser en España por esta razón

La exintegrante de OV7 y hermana de Kalimba alista los últimos detalles para trasladarse a España y comenzar su tratamiento in vitro para ser mamá junto a su esposo, Alex Tinajero.

Elizabeth González.
M’Balia Marichal y Alex Tinajero están decididos a convertirse en padres. Para lograrlo, la pareja se trasladará a España, donde M’Balia tiene previsto someterse a un tratamiento in vitro para cumplir su sueño de ser madre por quinta vez.

M’Balia buscará ser mamá por tratamiento in vitro

Sin embargo, este proceso no ha sido sencillo. La edad de la hermana de Kalimba (tiene 45 años) y la intersexualidad de su esposo han complicado el camino.

“Estoy en tratamiento hormonal porque (el embarazo) va a ser in vitro. Tenemos ya varios embriones esperando. Ha sido un proceso muy complicado por diferentes cuestiones; por mi edad me descartan fácilmente, a pesar de que estoy bastante bien, hemos tenido que recorrer diferentes países”, declaró a Paty Chapoy en su canal de YouTube, en la emisión del 19 de mayo.

“(La intersexualidad) es algo que no se trata, no se conoce y no ocupa campo en la medicina. Para los doctores este tema de encontrar información mezclada dentro de los estudios los ha llevado a lo mismo que conmigo, a decir 'aquí no se puede’”, dijo.

M’Balia y Alex Tinajero se casaron en diciembre de 2022.
Imagen M'Balia / Instagram


Por esta razón, han explorado alternativas en otros países y han encontrado en España el lugar ideal para hacer realidad su deseo de ser padres.

“Buscando quién sí quisiera subirse con nosotros en el proyecto de encontrar lo que sí se puede, y llegar al punto en el que hoy tenemos embriones que llevan los genes de ambos. (Ahora) tenemos que tomar un avión, irnos a Europa y empezar el embarazo” manifestó la sobrina de la fallecida actriz Julia Marichal.

¿Qué es la intersexualidad?

La intersexualidad, explicó M’Balia a la periodista de espectáculos, “es una forma humana que no está casada con el diseño ni del hombre ni de la mujer... quiere decir que hay parte de ambos en un solo ser humano, y eso puede significar muchas cosas, en nuestro caso ha sido muy simple”.

De acuerdo con Glaad, la intersexualidad "es el término que se debe usar para describir a alguien cuyo sexo es ambiguo. Hay muchas variaciones genéticas, hormonales o anatómicas que pueden producir un sexo ambiguo. Al nacer, los padres y médicos le fijan un sexo a un bebé y le hacen cirugías para conformar el cuerpo con la designación" y especifica "el término 'intersexual' no es intercambiable con 'transgénero'".

M’Balia y Alex Tinajero se casaron en diciembre de 2022. Entre los planes de la pareja está convertirse en padres en 2024.

