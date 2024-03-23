Abogado de Kalimba aclara su estatus legal ante presunta orden de aprehensión por abuso sexual

Video Una joven exhibe a Kalimba por tener "pocas ganas" de posar para una 'selfie', lo tunden en redes

El abogado de Kalimba desmintió que hubiera una orden de aprehensión en contra del cantante por el delito de abuso sexual agravado como lo informó el presentador Carlos Jiménez.

La tarde del 22 de marzo el reportero de nota roja publicó en X que la Fiscalía de la Ciudad de México "lo acusa de agredir en tres ocasiones a una joven que trabajaba con él. La Fiscalía para Delitos Sexuales concluyó que la víctima presenta afectación producto de sus agresiones".

Horas más tarde, Jiménez informó en la misma red social que tendría que presentarse a una "audiencia de vinculación" por el delito de "abuso sexual agravado".

Kalimba no tiene orden de aprehensión, pero sí una citación

Eliser García, defensor legal del integrante de OV7, aclaró que no se trata de una nueva denuncia en contra de Kalimba, sino que es parte del proceso que comenzó en marzo de 2023 con las acciones legales que la cantante Melissa Galindo interpuso por el presunto delito de abuso sexual agravado.

El intérprete de 'No Me Quiero Enamorar' fue acusado de agredirla en tres ocasiones durante el tiempo en que ella trabajaba con él. La Fiscalía para Delitos Sexuales concluyó que la víctima presenta "afectación" producto de estos ataques.

" Sí existe una citación por parte de un juez de control penal en la Ciudad de México. Esta citación es una continuación del mismo proceso", aclaró el abogado en entrevista con el show 'De Primera Mano'.

Explicó que no puede haber una orden de aprehensión debido a que "no ha iniciado ni si quiera un proceso penal, es decir, no ha sido vinculado a proceso", situación que se definirá en la audiencia a la que tendrá que acudir el cantante en los próximos días.

García también mencionó que durante el último año se han llevado a cabo diligencias ante la Fiscalía General de la Ciudad de México y se ha integrado un expediente.

Finalmente, el defensor del artista aseveró que "Kalimba está muy tranquilo".

Las acusaciones de Melissa Galindo en contra de Kalimba

A través de un video en Instagram publicado el 16 de marzo de 2023, la actriz y cantante denunció públicamente a Kalimba de haberle hecho "tocamientos indebidos" sin su consentimiento.