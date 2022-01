"No era la vida que yo merecía": Mariana Ochoa dijo por qué no se arrepiente de su infidelidad

Hace más de 10 años, la mamá de Mariana Ochoa le presentó a Christian Ezkenazi, un pintor que de inmediato se ganó el corazón de la cantante de OV7.

En 2010, tras vivir un año juntos, Mariana y Christian se casaron y viajaron a Tailandia para disfrutar su luna de miel. No obstante, su viaje fue devastador para la cantante, quien regresó a México deprimida y en su primera salida con amigos decidió ahogar sus tristezas en alcohol.

Esta decisión provocó un desliz: se besó con un hombre de su disquera, momento que quedó fotografiado y divulgado en una revista de espectáculos.

En su momento, Mariana Ochoa pidió perdón por esta acción. No obstante, a casi 13 años de este suceso la cantante expresó que realmente no se arrepiente por ello.

La infidelidad de Mariana Ochoa



Besar a un hombre que no era su marido fue el resultado de una noche de copas en la fiesta de cumpleaños de su amiga y colega de OV7, Erika Zaba. Sin embargo, también fue la consecuencia de una profunda tristeza que invadía a Mariana desde su luna de miel, según explicó la cantante en una charla con Gustavo Adolfo Infante.

"No fue intencional, yo me acaba de casar y pues me excedí de copas y terminé besando al que se me puso a lado que terminó siendo una persona de la disquera, pero pudo haber sido el del valet parking que me iba a entregar las llaves. De verdad yo perdí consciencia".



Esta pérdida de consciencia provocó que, al día siguiente, Mariana no recordara lo que sucedió, a tal grado que incluso apostó con Ari Borovoy que no había pasado nada con este hombre.

Sin embargo, días después, surgieron las fotos de su beso y Mariana no sólo perdió su apuesta con Ari, sino también estuvo en el ojo del huracán por su infidelidad.

Si bien, este momento sucedió en una noche con mucho alcohol, pero realmente tuvo un trasfondo más profundo y triste debido a una fuerte revelación que Mariana sufrió en su luna de miel.

Mariana Ochoa explicó por qué no se arrepiente de su infidelidad



Durante su viaje a Tailandia, Ochoa vivió momentos sola porque su marido se desaparecía por horas. Christian argumentaba que iba a comprar agua o cualquier cosa a la tienda, pero dicha acción que podía no tomarle mucho tiempo, lo hacía desaparecerse por horas.

Posteriormente, Mariana se percató que las desapariciones de su recién esposo se debían a su adicción a las drogas como marihuana, piedra y cocaína. Desafortunadamente, se dio cuenta de esto hasta su luna de miel.

En ningún momento, Mariana quiso justificar su infidelidad con esta dolorosa situación que estaba sobrellevando a puerta cerrada en su matrimonio. No obstante, el dolor era tal que en una noche de copas, se le fue de las manos.

"Llegue sumamente deprimida y ¿qué fue lo que hice en mi primera salida, en el cumpleaños de Erika? Pues meterme shots como si no hubiera un mañana, para olvidarme de mi tristeza y eso fue lo que pasó".



A pesar que padeció las consecuencias de este acto, principalmente por el escrutinio público, Mariana no se arrepiente.

Cuando Gustavo le preguntó “¿te arrepientes de haber besado a un ‘wey’ que no era tu marido?". La cantante contestó un contundente ‘No’ y aprovechó para ahondar en el porqué.

"Gracias a eso pude darme cuenta de las adicciones de él y pude comprobarlas. Pude meterme a terapia y darme cuenta que no era la vida que yo merecía".

Tras su divorcio con Christian, Mariana estuvo soltera un largo tiempo. A finales de 2018, tras dar a luz a su primer hija Valentina, se casó con el papá de su nena, el político Patricio de la Peña. Junto a Patricio, Mariana vivió en matrimonio de 2014 a 2018 y tuvo otro bebé, Salvador.