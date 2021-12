Kalimba es el papá más cariñoso: conoce a Aitana, su hija adolescente que es igualita a él

El famoso cantante se ha visto envuelto en diversas situaciones mediáticas, como se vio en los videos anteriores. Y, pese a que por muchos años ha sido cuestionado por su pasado en diversas entrevistas, Kalimba intenta proteger lo más posible a su familia del ojo público.

Por ejemplo, deja afuera de las charlas con medios a sus hijos y solamente los muestra a través de sus redes sociales bajo sus términos. En ese espacio suele presumir el cariñoso padre que es con Mikha y con Aitana, quien seguns sus fans, es idéntica a él.

Conoce a Aitana, la hija mayor de Kalimba

Su hija mayor nació el 23 de julio del 2008, y es fruto de su relación con Luz María González, a quien conoció en 2007. Aunque la pareja terminó, el artista y su hija tienen una buena relación.



En septiembre el intérprete de ‘Tocando fondo’ sorprendió con un video en su cuenta de Instagram en el que se encuentra Aitana y él, ambos crearon un divertido Tik Tok, pero fue el detrás de cámaras lo que publicó.

En el clip se ve a la adolescente con el mismo look que su papá. La publicación sorprendió a sus seguidores por el parecido que tienen y por lo grande que está su hija.

“Tienen que ver este TikTok que hice con esta mujercita que está increíble. Tiene humor negro, como su appa”, escribió en su posteó.

Kalimba, un papá muy cariñoso

El cantante suele expresarse de una manera muy cariñosa por sus hijos, incluso le dedicó un tierno mensaje a Aitana cuando cumplió 10 años y mencionó que siempre será su nuevo corazón.

“Hace 10 años yo no era ni la mitad del hombre que soy. Era cobarde, mucho menos sabio y el amor de mi corazón eran solo canciones y no verdades. Hoy soy sólo una parte de lo que cada año me seguirás haciendo crecer, pero te juro que lo seguiré intentando. Siempre serás mi nuevo corazón. Te amo hija mía. Te amo tanto".

Aun cuando no se sabe mucho sobre la primogénita, la celebridad nos muestra que es una niña feliz que disfruta de la compañía de su papá, más cuando van a conciertos juntos, como la vez que vieron a Jeans en 2018.

Con ello demostraron que padre e hija disfrutan del mismo gusto musical y que el compositor le dedica bastante tiempo a pesar de su carrera como artista.



Como familia también han disfrutado de paseos en el zoológico y el día nacional de las hijas, celebración de Estados Unidos, el integrante de OV7 volvió a expresar el amor que le tiene a su hija mayor.

“Hoy es el día nacional de las hijas en EEUU. Y esta, esta hija mía (la única) me dio un corazón nuevo hace unos años. Te amo profundamente Aitana; con mi corazón viejo y con el que me trajiste”.



En mayo del 2020, también compartió un recuerdo que su hija encontró en su computadora, se trata de una foto en la que Aitana y su papá disfrutan de la hora del té.

“Aitana: papá, mira lo que encontré en mi compu. Yo: Ya no crezcas. (Las fotos no son muy buenas, pero nuestro amor si)”, escribió el cantante de 39 años.

El otro hijo de Kalimba

El 24 de marzo, el cantante compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que aparece su pequeño hijo Mikha bailando el tema "Enloquéceme" de OV7.

En el clip podemos ver a su hijo intentando hacer los mismos pasos que su papá, lo cual cautivó a sus seguidores, quienes comentaron: “Que imagen maravillosa de padre e hijo”, “Que ternura”, “Hermoso. Me muero de tanta ternura”.