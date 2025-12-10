Lidia Avila Bebé de famosa cantante murió a los 6 meses de nacida: esto fue lo que le arrebató la vida Un fragmento de una entrevista de 2021 ha vuelto a circular, en la que Lidia Ávila, exintegrante de OV7, revela de qué murió su hija Sophia, quien solo tenía seis meses de nacida.



Video “La muerte de un hijo no se supera”: Lidia Ávila le canta a su hija Sophia en su cumpleaños 11

Lidia Ávila, exintegrante de la exitosa agrupación OV7, vivió el momento más duro de su vida en 2009, cuando su bebé de solo seis meses de nacida murió por complicaciones de salud.

En 2021, en el programa 'Montse & Joe', la cantante y actriz narró a detalle el padecimiento que le quitó la vida a la pequeña Sophia, fragmento del show que ha vuelto a circular en redes.

Lidia Explicó que todo su embarazo estuvo "bien", pero en la recta final comenzaron las complicaciones.

"Un mes antes de que naciera se le formó un quiste en la pancita que a través del ultrasonido no se alcanzaba a ver qué era, había que esperar que naciera y que la operaran".

A pesar de que fue intervenida, la situación era más grave de lo esperado.

"El problema fue el intestino, que se perforó o no le llegó la sangre suficiente o se hizo un nudo y se rompió. Total que era un 'merequetengue' ahí como un quiste, le tuvieron que quitar todo eso. Entonces, quedó con síndrome de intestino corto de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no podía comer", lo cual complicó todo el panorama y finalmente la niña murió.

Lidia recordó que fueron los meses más difíciles de su vida.

Lidia Ávila con su hija Sophia Imagen Lidia Ávila/Instagram

Lidia Ávila recuerda a su hija cada año

La intérprete de "Mírame a los Ojos" ha confesado en diversas entrevistas que, aunque no ha superado la muerte de su hija, ha logrado salir adelante aprendiendo cómo sobrellevar la pérdida.

Incluso, cada 24 de marzo la recuerda en el que hubiera sido el día de su cumpleaños y comparte emotivos mensajes en redes.

"Feliz cumple hermosa Sophia. Besos hasta el cielo, te ama mamá", se lee en un video que publicó en su honor en marzo pasado, cuando habría cumplido 16 años.

Sofía fue producto de su primer matrimonio con Paulo Lauría, de quien se divorció un año después de la tragedia.

En 2012 volvió a casarse, ahora con el cirujano plástico Isaac de Hita, con quien tiene dos hijos: Erik y Lidia, de 11 y 10 años, respectivamente.