M'Balia de OV7 presumió su romance con un hombre trans y agradeció el apoyo de sus fans

OV7, conformado por cantantes como Mariana Ochoa, Kalimba, Lidia Ávila y M’Balia Marichal, es uno de los grupos pop más populares de los 90 y los 2000, pues con temas como ‘Enloquéceme’, ‘Shabadaba’ y ‘Tenemos un secreto’ conquistó a sus miles de fans.

A más de 30 años de que se conformara la agrupación, sus seguidores recuerdan con cariño a los intérpretes de ‘Te quiero tanto, tanto’, prueba de ello es que celebran la relación de M’Balia con Alex Tinajero, quien realizó su conversión como hombre trans.

M’Balia presumió su noviazgo con Alex Tinajero

Cada que puede, la intérprete de 43 años presume a través de redes sociales su noviazgo con Alex, a quien le dedica tiernos mensajes. En enero de 2022, Marichal celebró el cumpleaños de su pareja y aseguró que su novio “es una bendición”.

“No hay forma de que las redes muestren todo lo que este año ha sido en experiencias; poco puede proyectar una foto sobre ese universo tan increíble que construimos, excepto que somos felices, de eso no hay duda y es imposible no ser con una persona tan singular y maravillosa como tú”, se lee al pie de una postal en la que la pareja aparece sonriente.



“El amor es el que da vida y plenitud”, “Qué viva el amor”, “Felicidades”, “Fuerte abrazo” y “Me encantan” son algunos de los mensajes que los seguidores de la celebridad dejaron en la caja de comentarios.

La opinión de M’Balia ante las críticas por su relación con un hombre trans

M’Balia, que se ha mostrado más que feliz en su relación, señaló en entrevista para ‘De primera mano’ que está rodeada de la gente correcta y las críticas no la han afectado emocionalmente.

“Sé que cuento dentro de una minoría y lo agradezco muchísimo, para mí no ha llegado, hasta ahora, ese momento en el que negativamente me impacte en lo emocional. Me gustan los retos, ha sido un nuevo reto y tengo la fortuna de haber encontrado respuestas, soluciones”, señaló la también actriz mexicana.



Además, la intérprete señaló que a lo largo de su carrera artística se han creado diversos rumores sobre ella; sin embargo, sus seguidores comparten su felicidad.

“Ha habido versiones de mí y de mi vida durante todo el tiempo que tengo caminando en este medio, como es usual, tristemente en algunas ocasiones. (...) En general la gente me quiere mucho, me tiene mucho respeto, así como se los tengo yo y lo agradezco muchísimo, la gente se muestra muy feliz, compartiendo conmigo”, dijo la cantante.