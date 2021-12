Se pone en marcha bioserie sobre OV7: aquí todos los detalles y las historias que tendrá

Con el éxito de series biográfica acerca de famosos como las de Luis Miguel, José José, Bronco y Juan Gabriel, el año pasado se reveló que la agrupación OV7 tendría también una producción propia.

Sin embargo, luego del anuncio poco es lo que se ha compartido sobre la serie del grupo que tiene más de 30 años de carrera y muchísimas historias tras bambalinas que contar.

Hace unos días Kalimba confesó que debido a la pandemia la serie había estado en una pequeña pausa, pero los planes para su producción ya se han retomado y se arreglan detalles como quienes aparecerán y cuántas temporadas tendría.

¿Cuál es el estado de la serie de OV7?

De acuerdo con lo informado por El Heraldo, Kalimba, confirmó que la producción de la serie está de nuevo en marcha.

Si bien parece que aún se encuentra en etapas tempranas, definiendo su trama y el número de capítulos que tendrá.

“Hace unas semanas me mandaron un escrito, que no he podido leer, por cierto, (…) pero ya me mandaron un escrito para poder darle un seguimiento a donde nos quedamos. Apenas se harían las entrevistas y empezarán a desarrollar la historia sobre la serie”.



Por su parte, este 24 de diciembre Infobae compartió las declaraciones de Mariana Ochoa, quien asegura que el guion de la trama para la serie ya está listo desde hace meses, sólo falta escoger a los actores que les darán vida.

¿Ari Borovoy estará en la serie?

Tal y como sucede en la bioserie de Silvia Pinal, donde se cambió el nombre de los famosos, todo parece indicar que el proyecto de OV7 haría lo mismo para el caso de Ari Borovoy, pues el cantante ha dicho que no lo han contactado.

Fue el 17 de diciembre donde Borovoy dijo en el programa ‘Ventaneando’ que nadie se ha acercado para presentarle el proyecto de la serie y que él prepara por su cuenta un libro con sus vivencias dentro del grupo.

“Estoy esperando a que me manden y me platiquen de qué va este papel que habla de mi infancia, antes de firmar algo, sin saber de qué se trata, pero no, yo no he tenido acercamiento con ellos en meses o años”.

¿Tendrá más de una temporada?

Kalimba confirmó que por ahora él y la mayoría de sus compañeros han firmado sólo por una temporada para la serie; no obstante, es probable que si tiene éxito se extienda a más.

“Autorizada oficialmente hay una, tengo entendido que por el (agente) de mi hermana (M’Balia), el de Ari (Borovoy), de Érika, también solamente hay una, es decir la mayoría que contamos como OV7 sólo tenemos platicada una temporada”.



Mientras que Mariana Ochoa dijo al ser mas de 30 años de carrera, la serie tiene mucho que contar como su separación y reencuentro en 2010 o el accidente en que Érika Zaba perdió a sus padres y le afectó al grupo.