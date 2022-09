Lidia Ávila recordó a su bebé a 13 años de su muerte: publicó una tierna foto con Sophia

Lidia Ávila es una de las famosas que han tenido bebés arcoíris, es decir, hijos que nacieron después de haber pedido a otro.

Si bien actualmente disfruta de ser mamá de Erik y Lidia, la ex integrante de OV7 también ha hablado con sinceridad sobre la muerte de su primogénita.

Especialmente, en el aniversario luctuoso de la bebé, suele dedicarle mensajes de cariño.

Lidia Ávila perdió a su primera hija: Sophia era una bebé de 7 meses

La cantante debutó en la maternidad en marzo del 2009, con el nacimiento de una nena producto de su matrimonio con Paulo Lauría.

Sin embargo, el momento no estuvo lleno de gozo ni alegría. De hecho, la bebé llamada Sophia llegó a este mundo de emergencia.

Según relató Lidia Ávila en entrevista con Yordi Rosado en diciembre del 2020, semanas antes del alumbramiento, el ginecólogo que atendió su embarazo detectó un quiste en el estómago de la pequeña, aunque no estaba seguro de qué se trataba.

En esa última consulta de rutina, el médico se percató de que la bebé había perdido 200 gramos de peso, por lo que la ingresó de inmediato a cesárea.

Una vez que la pequeña nació, la sometieron a una extensa revisión médica, pero el diagnóstico no fue alentador:

“El quiste era todo el intestino hecho bola (...) le quitamos todo y tu hija quedó con síndrome de intestino corto”.



Esto significaba que la pequeña no podía alimentarse adecuadamente, por lo que su destino era fatal.

“Esta frase nunca la voy a olvidar (los médicos dijeron) ‘vamos a pedirles que no la abandonen (...) Es que hemos visto casos donde hay gente que cuando los pacientes no tienen solución, pues se desentienden o no hay dinero que alcance…’. Ahí fue cuando me cayó el veinte, dije ‘¿cómo, mi hija se va a morir?’, me dijeron sí”.



Si bien los médicos no pudieron determinar cuándo llegaría su muerte, le brindaron todas las atenciones necesarias y, por supuesto, su mamá estuvo con ella en cada momento.

Sophia salió del hospital a los 3 meses de nacida y logró vivir algunos meses en casa de sus papás, sin embargo, de un momento a otro, le dio un paro cardiorrespiratorio que la llevó de vuelta al nosocomio y del cual ya no pudo regresar.

Lidia Ávila recordó a su hija Sofía a 13 años de su muerte

El pasado 26 de septiembre, Lidia Ávila usó sus historias de Instagram para recordar a la pequeña Sophia.

A través de estas, publicó una foto en la que se le ve cargar a la bebé y, junto a ella, escribió:

“13 años sin ti, vives en mi corazón, mi preciosa Sophia”.