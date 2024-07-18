Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann estrena romance: hija de empresario millonario lo confirma

Lorena González, hija del empresario farmacéutico Víctor González Torres, aseguró que se encuentran “muy contentos” con su relación, de la que dieron pistas en redes sociales.

Elizabeth González.
Video Mauricio Ochmann es el mejor amigo de sus ex: tienen una relación muy cercana

Mauricio Ochmann y Lorena González estrenan romance. Luego de que ambos dieran pistas de una relación al intercambiar románticos mensajes en redes, la hija del empresario millonario Víctor González Torres confirmó a la revista Quién que son pareja.

Aunque la joven no dio detalles de su noviazgo con Mauricio Ochmann, aseguró que su relación va de maravilla.

“¡Sí, estamos muy contentos!”, expresó a la publicación este 18 de julio. Hasta el momento, Mauricio Ochmann no se ha pronunciado al respecto.

Las pistas de su romance

Mauricio Ochmann y Lorena González habrían dado pistas de una relación desde abril pasado. Sin embargo, sería a mediados de julio que comenzarían a intercambiar románticos mensajes en Instagram.

Mauricio Ochmann y Lorena González despertaron sospechas de romance por estos mensajes
Mauricio Ochmann y Lorena González despertaron sospechas de romance por estos mensajes
Imagen Lorena González / Instagram


El exesposo de Aislinn Derbez le ha dedicado a Lolo González, como cariñosamente llaman a Lorena, emojis en forma de corazón, mismos que han sido correspondidos por ella con las letras “ta” y frases como “ El más guapo”.

¿Quién es Lorena González?

Lorena González es la hija menor del empresario farmacéutico Víctor González Torres, propietario de la cadena de Farmacias Similares que dio fama al personaje del ‘Dr. Simi’.

Lorena estudió Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en actuación por la Universidad del Sur de California (USC).

Es empresaria, actriz y filántropa. La joven participa en campañas de concientización de algunas causas sociales como la defensa del medio ambiente y la erradicación de la violencia. Lorena también forma parte de la fundación SINTRATA, que se enfoca en combatir y prevenir la trata de mujeres en México.

Lorena González actúa en la película ‘Switch Up’.
Lorena González actúa en la película ‘Switch Up’.
Imagen Getty Images


La hija del ‘Dr. Simi’ también es productora. Su trabajo la hizo ganadora de un premio en el Festival Internacional de Cine LA Shorts por el cortometraje ‘Everyday Shit’. Además, forma parte de la película ‘Switch Up’, donde también actúa Cristián de la Fuente.


Mauricio OchmannRomancesFamososPremios Juventud

