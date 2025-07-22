Aislinn Derbez

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliaron?: así los habrían captado en Madrid

Los famosos fueron captados caminando juntos por las calles de Madrid en compañía de su hija. Las imágenes desataron sospechas de una presunta reconciliación entre ellos.

Video Aislinn Derbez detalla cómo fue que Mauricio Ochmann le pidió separarse

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann desataron rumores de reconciliación tras supuestamente ser captados juntos por las calles de Madrid.

Este martes 22 de julio, la usuaria de TikTok, Paola Delgado, compartió un video en el que se les vería caminando junto a su hija Kailani.

“Storytime de cuando me encontré a Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez. Espero haya reconciliación para ser testigo de su amor”, escribió la joven.

De acuerdo con las imágenes, en las que en ningún momento se les ve el rostro, los famosos habrían estado disfrutando de un paseo familiar con su hija, a quien la actriz llevaría de la mano.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochman habrían sido captados así en Madrid.
Aislinn Derbez y Mauricio Ochman habrían sido captados así en Madrid.
Imagen Paola Delgado / TikTok


Ni Aislinn Derbez ni Mauricio Ochmann hicieron comentarios inmediatos. Sin embargo, se sabe que desde hace unos meses, el actor sostiene una relación con Lorena González, hija del empresario millonario Víctor Gónzalez.

Lo que se sabe de la relación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

En marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hicieron pública su separación. En su comunicado, ambos dejaron claro que su amor de pareja se había transformado y que su lazo familiar jamás se rompería por el bienestar de su única hija.

En abril de 2024, ante los constantes rumores de una posible reconciliación con su ex, Mauricio Ochmann declaró al programa Hoy que “ojalá” un día se acostumbraran a verlos juntos.

“No se acostumbran, ni ustedes ni nadie, pero ojalá que se acostumbren… nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y somos una familia pues muy linda, muy unida, y el vínculo está muy padre”.

La última vez que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se dejaron ver juntos como familia fue en febrero pasado, cuando ambos celebraron el cumpleaños 7 de Kailani.

