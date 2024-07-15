¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos? Eugenio estaría detrás de rumores de su reconciliación

Video Mauricio Ochmann es el mejor amigo de sus ex: tienen una relación muy cercana

Mauricio Ochmann respondió contundente a los rumores de que estaría buscando darse una nueva oportunidad con Aislinn Derbez, de quien se separó definitivamente en 2020.

Según el actor de 46 años, estos rumores comenzaron a raíz de algunos comentarios que hizo su exsuegro Eugenio Derbez, luego de que su hija y él presumieran un viaje familiar.

“Eso dice el papá de Ais, pero nos echa a andar…”, expresó a ‘Venga la Alegría’ en su emisión de este 15 de julio.

Mauricio Ochmann explicó que tanto él como Aislinn Derbez han trabajado mucho para darle un ambiente familiar estable a su hija Kailani, quien se convirtió en su mayor prioridad desde su nacimiento.

“La relación ya saben que el vínculo familiar es muy bonito, yo creo que es un regalo también, pues muy padre para Kai ver a sus papás hablando y colaborando juntos”, expresó.

¿Mauricio Ochmann volvería con Aislinn Derbez?

Sin embargo, ante la insistencia de la prensa sobre si se daría una nueva oportunidad con Aislinn Derbez en el amor, Mauricio Ochmann respondió tajante: “Te lo vuelvo a repetir, el vínculo es muy bonito, familiar muy bonito”.

El actor de ‘El Clón’ dejó en claro que, a pesar de que su relación con Paulina Burrula no prosperó, él continúa abierto al amor.

“Claro, siempre abierto al amor. Nunca cerrado al amor, siempre abierto al amor”, dijo mostrando ante la cámara las letras de la palabra amor que lleva en los nudillos de su mano.

Por último, Mauricio Ochmann le deseó lo mejor a José Eduardo en su nueva etapa de papá. Asimismo, reveló que tal vez, en un futuro, su hija Kailani pueda formar parte del show ‘De viaje con los Derbez’.

“No sé, o sea, eventualmente a lo mejor… No sé, no tengo ni idea, la verdad es que a mí me gustaría que sea lo que ella quiere hacer”, sentenció.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Aislinn y Mauricio Ochmann?

En marzo pasado, el esposo de Alessandra Rosaldo reveló la verdad sobre las fotografías de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann que circularon en Internet donde aparecían tomados de la mano.

Aunque en aquella ocasión Eugenio Derbez aseguró que habían sido captadas para la película que grababan junto, él mismo se mostró incrédulo ante la excelente relación que llevan su hija y su exyerno.

“Eran fotos de una película… pero yo siempre le decía: ‘a ver hija, donde hubo fuego, cenizas quedan’... entonces, ya pregúntenles a ellos…”, declaró al show de El Gordo y La Flaca.

“Que yo sepa, siempre han sido muy lindos, llevan una muy buena relación. La verdad es que yo le admiro mucho a Aislinn y Mauricio haber tenido una separación tan amistosa que la mayoría no hemos podido lograr”, concluyo.