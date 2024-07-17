Irina Baeva

¿Irina Baeva tiene romance con empresario millonario? Él rompe el silencio tras polémica

La actriz rusa fue vinculada sentimentalmente con el empresario mexicano Víctor González Herrera, luego de que Gabriel Soto hiciera pública su ruptura a través de un comunicado.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Irina Baeva en romance con un adinerado empresario? Este es el hombre con el que la vinculan

Luego de que Gabriel Soto hiciera pública su ruptura con Irina Baeva, la actriz fue vinculada sentimentalmente con empresario mexicano Víctor González Herrera.

En medio de la polémica, el hijo del empresario farmacéutico Víctor González Torres, que ganó fama en México por el personaje del ‘Dr. Simi’, rompió el silencio sobre la presunta relación que mantiene con la originaria de rusia.

“Recientemente me han vinculado con una persona pública con la que NO tengo ningún tipo de relación”, expresó este 17 de julio a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

En su mensaje, Víctor González Herrera manifestó que “desde hace mas de cinco años” se encuentra en una relación y enfocado en sus “proyectos empresariales”, así como en su labor social.

“Felizmente tengo novia desde hace más de cinco años y estoy feliz mente enfocado en mis proyectos empresariales y en seguir ayudando a más personas y al planeta”, agregó.

El empresario Víctor González negó tener una relación con Irina Baeva.
El empresario Víctor González negó tener una relación con Irina Baeva.
Imagen Víctor González Herrera / Instagram


Finalmente, el empresario mexicano recalcó que esta será “la única declaración” que haga “sobre el tema”.

“Agradezco su respeto”, sentenció.

Irina Baeva y Víctor González Herrera: la verdad de su supuesta relación

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Irina Baeva habría sido contratada como “influencer” para una campaña del ‘Dr. Simi’.

“Me dicen fuentes confiables que eso es una mentira, que solo la contrataron para alguna cosa del ‘Simi Planeta’ o no sé qué”, declaró en su canal de YouTube este miércoles.

Sobre las imágenes que circulan en redes sociales de Irina Baeva junto a la botarga del ‘Dr. Simi’, el comunicador agregó: “La subieron a un helicóptero, la bajaron, la llevaron a ‘Similandia’, pero que nada que ver”.

Por último, sin revelar la identidad de su informante, el periodista de espectáculos declaró en el show: “Según me dicen, para Víctor González no es de interés Irina Baeva”.


