Mauricio Ochmann y Lorena González terminan: así responde él sobre la causa de su ruptura
El actor informó que su romance con la hija del millonario empresario Víctor González 'Dr. Simi' terminó. Ella ya convivía con la hija de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Mauricio Ochmann está soltero otra vez, el actor anunció su separación de Lorena González la hija del empresario millonario Víctor González.
El actor afirmó que su noviazgo terminó "hace varios meses", en entrevista para el programa Venga la alegria este 3 de noviembre.
¿Por qué Mauricio Ochmann terminó con Lorena González?
Ante el cuestionamiento de por qué terminó su relación, Mauricio Ochmann respondió: "Porque sí, porque así es la vida.
Uno de los reporteros preguntó si " ya no coincidieron en muchas cosas" y Ochmann detalló: "No ya, todo bien desde hace muchos meses".
Mauricio Ochmann y Lorena González confirmaron su relación el 18 de julio de 2024, aunque ya se habían dejado ver juntos desde semanas antes.
Kailani, hija de Aislinn Derbez, ya convivía con la empresaria y aparentemente tenían buena relación.
¿Quién era la novia de Mauricio Ochmann?
Lorena González es la hija del empresario farmacéutico Víctor González Torres, propietario de la cadena de Farmacias Similares que dio fama al personaje del ‘Dr. Simi’.
La hija del millonario empresario es empresaria, actriz, filántropa y productora. Estudió Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en actuación por la Universidad del Sur de California (USC).