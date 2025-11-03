Video Mauricio Ochmann es el mejor amigo de sus ex: tienen una relación muy cercana

Mauricio Ochmann está soltero otra vez, el actor anunció su separación de Lorena González la hija del empresario millonario Víctor González.

El actor afirmó que su noviazgo terminó "hace varios meses", en entrevista para el programa Venga la alegria este 3 de noviembre.

Mauricio Ochmann publicó sus primeras fotos con Lorena González. Imagen Mauricio Ochmann / Instagram

¿Por qué Mauricio Ochmann terminó con Lorena González?

Ante el cuestionamiento de por qué terminó su relación, Mauricio Ochmann respondió: "Porque sí, porque así es la vida.

Uno de los reporteros preguntó si " ya no coincidieron en muchas cosas" y Ochmann detalló: "No ya, todo bien desde hace muchos meses".

Mauricio Ochmann y Lorena González confirmaron su relación el 18 de julio de 2024, aunque ya se habían dejado ver juntos desde semanas antes.

Kailani, hija de Aislinn Derbez, ya convivía con la empresaria y aparentemente tenían buena relación.

¿Quién era la novia de Mauricio Ochmann?

Lorena González es la hija del empresario farmacéutico Víctor González Torres, propietario de la cadena de Farmacias Similares que dio fama al personaje del ‘Dr. Simi’.