Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid

El actor rompió el silencio sobre su cercanía con la hija de Eugenio Derbez. La expareja fue captada caminando por las calles de Madrid en compañía de su hija.

Por:
Elizabeth González.
Video Aislinn Derbez detalla cómo fue que Mauricio Ochmann le pidió separarse

Mauricio Ochmann habló de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados juntos y paseando por las calles de Madrid a mediados de julio.

El actor se refirió a las especulaciones sobre una presunta reconciliación con la madre de su hija Kailani, con quien mantiene una cercana dinámica familiar a pesar de estar separados desde hace cinco años.

“Estuvimos vacacionando mucho, fuimos a la playa, fuimos a la naturaleza”, dijo a ‘De Primera Mano’ en la emisión de este 8 de agosto.

“Sí, la verdad es que me encanta pasar calidad de tiempo, y bueno, nos encanta la aventura y todo, entonces es como muy padre”, agregó.

Mauricio destacó que trata de hacerse un espacio en su agenda de trabajo para pasar tiempo de calidad con sus dos hijas, quienes “son su prioridad” en todos los sentidos.

“Pues mira, la verdad es que yo estoy como muy acostumbrado, muy agendado y pues mi equipo sabe que mis hijas son mi prioridad. Y cuando son mis planes como papá, pues son mis planes como papá . El tiempo con mis hijas es muy importante y pues siempre balanceo todo. Entonces, ahí voy”, dijo.

“Me encanta pasar tiempo con Kai, con Lorenza que al rato la voy a ver. Entonces, la verdad es que estoy muy contento”, dijo refiriéndose a sus consanguíneas y a Lorena González, la joven modelo con quien mantiene un romance desde hace más de un año.

Así fueron captados Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en Madrid a mediados de julio.
Imagen Paola Delgado / TikTok


Por último, Mauricio Ochmann destacó que se encuentra muy contento en su relación con Lorena González. Asimismo, señaló que entre sus dos hijas y su novia no existe ningún tipo de conflicto.

“No, nunca ha habido problema”, puntualizó.

Mauricio ochmann pide que se "acostumbren" a verlo con su ex

En marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hicieron pública su separación. En su comunicado, ambos dejaron claro que su amor de pareja se había transformado, pero que su lazo familiar jamás se rompería por el bienestar de su única hija.

En abril de 2024, ante los constantes rumores de una posible reconciliación con su ex, Mauricio Ochmann declaró al programa Hoy que “ojalá” un día se acostumbraran a verlos juntos.

“No se acostumbran, ni ustedes ni nadie, pero ojalá que se acostumbren… nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y somos una familia pues muy linda, muy unida, y el vínculo está muy padre”, precisó.


Relacionados:
Mauricio OchmannAislinn DerbezEscándalos de famososFamosos

