Cristián de la Fuente "no quiere nada" de novias tras perder su matrimonio por infidelidad

"20 años se fueron a la m...": Cristián de la Fuente tras infidelidad a su esposa

Cristián de la Fuente se sinceró sobre sus sentimientos ante el final de su matrimonio con Angélica Castro, ocurrido hace más de un año.

El actor recordó que su unión con la presentadora terminó, después de dos décadas, a raíz de la infidelidad que él cometió en septiembre de 2022.

“Cometí un grave error al hacer una estupidez públicamente…. darle un beso a una mujer que no era mi esposa”, dijo a Gustavo Adolfo Infante en ‘El minuto que cambió mi destino’, el 22 de julio de 2023.

Cristián de la Fuente afirma que “hay dolor” tras ruptura con Angélica Castro

Cristián de la Fuente concedió una entrevista a Carola Honorato para el programa chileno ‘Online’, de Radio Agricultura, que se difundió este 25 de marzo.

Cuando la conductora le preguntó si “ya está abierto a salir con alguien”, él respondió: “No, no, no, no quiero nada”.

Para justificar dicha decisión, el también modelo, de 50 años, aseguró: “Porque hay cosas que sanar. Quiero yo estar bien”.

Sin mencionar directamente a Angélica Castro, él se refirió a lo sucedido confesando que aun lidia con el malestar emocional.

“Obviamente para mí no es fácil todo lo que ha pasado, o sea, hay dolor, heridas. No es que: ‘¡Uh, me separé, voy a vivir la vida loca!’”, externó.

“Fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mierd…, entonces no es sencillo”, añadió el protagonista de telenovelas como Amor Bravío, que puedes ver aquí en ViX.

Cristián de la Fuente quiere “sanar” y que su ex y su hija “estén bien”

Luego de dejar claro que no está disponible para el amor, Cristián de la Fuente compartió que su interés actualmente está en Laura, su retoño, y en su antigua pareja.

“Mi prioridad es que mi hija esté bien, que Angélica también esté bien, que yo esté bien y que sanemos cada uno”, enunció.

El galán de melodramas reafirmó que, aunque la dinámica con ellas es saludable "hay que sanar, hay que estar bien”.

“Es como una herida que cuando no cierra mucho, uno la pasa a llevar y como que se abre y vuelve a sangrar, entonces es mejor que cierre, que cicatrice”, ejemplificó.

¿Con quién engañó Cristián de la Fuente a Angélica Castro?

En septiembre de 2022, el ‘show’ Primer Impacto presentó un video en el que se aprecia a Cristián de la Fuente besando a una mujer distinta a Angélica Castro.

En la reseña de la emisión se expuso que dicho momento ocurrió días antes, el 15, dentro del restaurante La Única, ubicado en la Ciudad de México.

Por su parte, la periodista Ana María Alvarado afirmó, basada en investigaciones propias, que “la chica” era una admiradora del actor y que la conoció en el establecimiento.