Mauricio Ochmann estaría saliendo con hija de millonario empresario

Video Mauricio Ochmann es el mejor amigo de sus ex: tienen una relación muy cercana

Mauricio Ochmann se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con Lorena González, hija de un millonario empresario mexicano.

El actor, que el pasado 15 de julio declaró al programa ‘Venga la Alegría’ estar “siempre abierto al amor”, habría dado pistas de su supuesto nuevo romance en redes sociales tras intercambiar mensajes con la hija Víctor González Torres, conocido como 'Dr. Simi’.

PUBLICIDAD

Las presuntas pistas estarían en la cuenta de Instagram de la actriz de la película ‘Switch Up’, donde Mauricio Ochmann se ha hecho presente desde abril de 2024 dedicándole a la joven varios ‘Me Gusta’.

Mauricio Ochmann y Lorena González despertaron sospechas de romance por estos mensajes. Imagen Lorena González / Instagram



Sin embargo, el intercambio de mensajes que ha llamado la atención corresponden al mes de julio, fecha desde la que entonces el exesposo de Aislinn Derbez le ha dedicado emojis con ojos de corazón, mismos que han sido correspondidos por Lorena González con las letras “ta”.

El intercambio de mensajes entre Mauricio Ochmann y Lorena González. Imagen Lorena González / Instagram



Este mismo intercambio de mensajes también se ha hecho presente en la cuenta de Instagram del actor, donde el pasado 13 de julio, la hija del ‘Dr. Simi’ le dedicó un mensaje al intérprete.

Hasta el momento, ni Mauricio Ochmann ni Lorena González han confirmado o negado una relación.

La hija del 'Dr. Simi' también ha reaccionado a las fotos de Mauricio Ochmann. Imagen Mauricio Ochmann / Instagram

¿Quién es la supuesta nueva conquista de Mauricio Ochmann?

Lorena González es la hija menor del empresario mexicano Víctor González Torres, propietario de la cadena de Farmacias Similares que dio fama al personaje del ‘Dr. Simi’.

La joven es hermana de Víctor González Herrera, empresario con el que Irina Baeva fue relacionada tras hacerse público el fin de su compromiso con Gabriel Soto.

Lorena estudió Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en actuación por la Universidad del Sur de California (USC).

Además de empresaria y actriz, la joven también participa en campañas de concientización de algunas causas sociales como la defensa del medio ambiente y la erradicación de la violencia. Asimismo, forma parte de la fundación SINTRATA, que se enfoca en combatir y prevenir la trata de mujeres en México.

PUBLICIDAD

Entre las relaciones conocidas de Lolo, como cariñosamente llaman a Lorena González, se encuentra su noviazgo con el futbolista Giovani dos Santos (exnovio de Belinda) y Pepe Díaz (ex de Eiza González).