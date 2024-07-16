Irina Baeva y Gabriel Soto anuncian su separación después de cinco años de relación

Video Gabriel Soto e Irina Baeva: lo que se sabe de los motivos de la separación

Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaron este martes que su relación de cinco años llegó a su fin, después de meses de especulaciones que tomaron fuerza en junio, debido a los rumores de romance que el galán de telenovelas tendría con Cecilia Galliano.

Los actores dieron la noticia a través de un comunicado en Instagram: "Con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación".

"Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos".

Acerca de los motivos de su ruptura, afirmaron que estos "se mantendrán en nuestro círculo interno".

Gabriel e Irina: su romance comenzó y finalizó en la polémica

Los actores se conocieron en 2016 cuando protagonizaron 'Vino el amor', telenovela que puedes ver en ViX. Sin embargo, el amor habría surgido entre ellos en proyecto que compartieron después del melodrama, la obra de teatro 'Por qué los hombres aman a las cab…'.

De acuerdo con declaraciones que Irina dio a Yordi Rosado en 2021, se enamoraron cuando Gabriel ya se estaba separando de Geraldine Bazán, por lo que nunca hubo una infidelidad.

Baeva fue señalada como la causante del divorcio a pesar de que tanto ella como Gabriel lo negaron. Finalmente en 2018 el actor y Geraldine firmaron el divorcio.

En medio de la polémica, el 14 de febrero de 2019 el mexicano y la rusa por fin gritaron a los cuatro vientos su amor en una entrevista para la revista ¡Hola!, donde por primera vez hablaron de su relación.

En 2021 los actores compartieron que estaban comprometidos, sin embargo, sus planes de boda se vieron pospuestos en tres ocasiones por trabajo y por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pues era complicado para la familia de Irina salir del país.

¿Sara Corrales tuvo romance con Gabriel Soto?

En 2022 Gabriel protagonizó la telenovela Mi Camino Es Amarte, que también puedes ver en ViX, y Sara Corrales fue su pareja antagónica.

En ese entonces se especuló que el actor e Irina tendrían una crisis de pareja y poco después se rumoró que él intentó conquistar a la actriz colombiana, incluso, ella misma reveló que Gabriel le dio algunos detalles.

Aunque ambos lo negaron, se especula que desde entonces la relación de Baeva y Soto se fracturó.

En el verano de 2023 se rumoró que la pareja había terminado porque ya no interactuaban en redes sociales como antes, ni se dejaban ver juntos en eventos. Sin embargo, en septiembre reaparecieron en redes acallando los chismes.

Aunque todo parecía ir bien en su relación, en junio de 2024 comenzaron las especulaciones de que Gabriel mantenía un romance con Cecilia Galliano, lo que provocó que nuevamente se hablara de una ruptura con la rusa.