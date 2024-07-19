Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann ya se ganó a su suegro: empresario millonario habla del novio de su hija

El empresario farmacéutico Víctor González Torres rompió silencio sobre el noviazgo de su hija Lorena González con Mauricio Ochmann. El famoso Dr. Simi reveló que ya convive con el actor.

Por:
Elizabeth González.
Luego de que la actriz Lorena González confirmara su relación con Mauricio Ochmann en la revista Quién, el empresario farmacéutico, Víctor González Torres, rompió el silencio sobre el noviazgo que su hija sostiene con el actor desde hace meses.

Durante un encuentro con los medios el famoso ‘Dr. Simi’ reveló que ya convive con el actor. Incluso, aseguró que tiene una muy buena impresión del exesposo de Aislinn Derbez.

“Me cayó bien, es una gente buena. Ya lo conocí”, reveló el empresario millonario a ¡Siéntese Quien Pueda! este 19 de julio.

“Sí, es verdad que son novios. Yo solo busco el bien para todo el mundo. Es una gente sencilla y me cayó bien”, agregó el farmacéutico de 77 años.

La diferencia de edad entre Mauricio Ochmann y Lorena González

Sobre los 13 años que existen entre Mauricio Ochmann y Lorena González, Víctor González Torres dejó claro que la edad solo es un número, haciendo énfasis en que está contento con el noviazgo de su hija.

“Para el amor no hay edades, si se quieren, que la pasen padre. Yo le doy visto bueno a todo lo que sea amor y honestidad”, agregó.

Víctor González Torres junto a su familia.
Víctor González Torres junto a su familia.
Imagen Lorena González / Instagram


Asimismo, aseguró que estaría feliz de entregar a su hija en el altar, ya sea con Mauricio Ochmann o con alguna otra persona.

“(Si se quieren casar) es asunto de ellos. Ella es libre, tiene 33 años. Mis hijos son libres, no dependen de mí. Ellos hacen su vida como quieren. Estoy a favor de la paz”, subrayó.

Por último, el empresario mexicano se refirió a los rumores que involucran a su hijo mayor con Irina Baeva.

“No es cierto, yo estoy a favor del amor, pero no es cierto… Eso es un chisme”, concluyó.


