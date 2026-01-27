Marjorie de Sousa Hijo de Marjorie de Sousa ya creció y así luce a sus 9 años: “Eres un hermoso ser de luz” La actriz celebró el cumpleaños de su hijo con una amorosa felicitación que publicó en Instagram. Matías es fruto de la relación que sostuvo en el pasado con Julián Gil.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Julián Gil publica conmovedor video de su hijo al que “no puede abrazar”: “Pronto estaremos juntos”

Marjorie de Sousa debutó en la maternidad con el nacimiento de Matías, quien este martes 27 de enero está celebrando su cumpleaños 9.

Con motivo de la celebración, la actriz compartió varias fotografías de su único hijo, quien según sus propias palabras es “lo más bonito” que le “permite Dios vivir”.

PUBLICIDAD

“Pedazo de mi ser, amor incondicional, vida de mi vida, todo lo que diga se queda corto cuando hablo de ti”, escribió la intérprete venezolana en Instagram.

“Te amo con todo mi ser y eres lo más bonito que me permite Dios vivir, bendición de nuestros caminos, que seas siempre feliz, que sonrías como lo haces y que sigas iluminando la vida de todos los que te conocemos. Eres un hermoso ser de luz y amor mi bebé, mi niño. Feliz cumpleaños, te ama mamá”, sentenció.

Marjorie de Sousa evidenció en cada una de sus fotografías lo mucho que ha crecido Matías, quien también es hijo del actor Julián Gil, pero no convive con él.

Marjorie de Sousa celebra el cumpleaños de su hijo Matías. Imagen Marjorie de Sousa / Instagram

La felicitación de Julián Gil

El cumpleaños de Matías tampoco pasó desapercibido por el actor de El Maleficio, quien a través de Instagram le dedicó unas palabras a su hijo.

“Feliz cumple Mati… Dios te bendiga hijo”, expresó el argentino en su publicación, misma que acompañó de una carta en la que le dejó saber a Matías que desde “el primer segundo” de su nacimiento siempre estuvo ahí.

“Desde el primer día estuve contigo y acá sigo estando, incluso, a la distancia por decisiones que no están en mi control. Hoy cumples 9 años y, aunque no pueda abrazarte, hoy me despierto con algo muy claro en el corazón: eres mi hijo y te amor”.

En su texto, Julián Gil hizo referencia al conflicto que desde hace años mantiene con Marjorie de Sousa, quien desde 2020 cuenta con la patria potestad de Matías luego de que un juez de la Ciudad de México determinara que sería ella la única responsable de decidir sobre el futuro de su hijo, según se informó en El Gordo y La Flaca.

PUBLICIDAD

“El día que tú quieras, cuando sientas curiosidad, necesidad o simplemente ganas de saber, voy a estar aquí para sentarme contigo, mirarte a los ojos y contarte mi verdad, nuestra verdad”.

Julián Gil cerró su carta con la promesa de que seguiría esperando el momento de su reencuentro y deseándole lo mejor en su cumpleaños.