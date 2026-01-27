Julián Gil Julián Gil le explica a su hijo por qué pidió una prueba de paternidad, en emotiva carta por su cumpleaños Julián Gil dedicó sentidas palabras a Matías, el hijo que tuvo con Marjorie de Sousa, por su cumpleaños número 9. Entre promesas y muestras de cariño, el actor le contó al pequeño por qué hace años pidió una prueba de paternidad.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Julián Gil publica conmovedor video de su hijo al que “no puede abrazar”: “Pronto estaremos juntos”

En el marco del noveno cumpleaños de su hijo Matías, el actor Julián Gil ha compartido una conmovedora carta pública en la que aborda temas profundos sobre su relación y el proceso legal que han atravesado.

A través de este mensaje, Gil busca ofrecer su perspectiva sobre los hechos que han marcado la vida del menor, quien nació de su relación con la actriz Marjorie de Sousa.

PUBLICIDAD

Julián Gil explica por qué hace años pidió una prueba de paternidad

Uno de los puntos de la carta es la explicación sobre la prueba de ADN que generó gran controversia mediática en el pasado. Gil aclara que tanto la madre de Matías como él solicitaron dicho procedimiento en su momento por necesidad de "claridad y tranquilidad en el corazón".

El actor defiende que solicitar una prueba de paternidad no es un ataque ni una falta de amor, sino un derecho de cualquier ser humano, y le asegura a su hijo que él mismo tendrá ese derecho en el futuro si así lo desea.

" Tu mamá la pidió primero, y más adelante yo también la pedí. Cada uno tuvo sus razones, y pedirla no es un ataque ni una falta de amor: es un derecho que todo ser humano tiene. Y algún día, si tú lo quisieras, también tendrás ese derecho. Yo, como tu papá, te apoyaré y siempre voy a respetar eso", escribió en el mensaje.

Julián Gil le confiesa a su hijo Matías que pidió una prueba de paternidad. Imagen Julián Gil/Instagram

A principios de enero de 2018, Julián Gil informó que se sometería a una prueba de ADN y dos semanas después confirmó que era el padre biológico del niño a través de la red social Twitter, ahora X.

"En este momento me acaba de llamar mi abogado para decirme que el juez acaba de publicar el resultado de ADN entre Matías y yo... Y como he dicho desde el día uno, Matías Gregorio Gil sí es mi hijo. Feliz de acabar con las epeculaciones. Te amo hijo", escribió en aquel entonces.

Así confirmó Julián Gil públicamente que Matías era su hijo biológico. Imagen Julián Gil/X

Julián Gil agradece que pareja de Marjorie cuide a su hijo

Gil también menciona la actual dinámica familiar de Matías en la reciente felicitación de cumpleaños a su hijo. Expresó que le da tranquilidad saber que, de alguna manera, la pareja de Marjorie funge como una figura paterna, agradeciendo el amor y apoyo que este le brinda.

PUBLICIDAD

"Hoy tu mamá tiene una pareja, y entiendo que él está cerca de ti, te acompaña y ocupa, de alguna manera, un lugar importante como figura paterna en tu vida. Y eso está bien. Me da tranquilidad saber que hay alguien que te cuida, que está contigo, que te abraza cuando yo no puedo hacerlo. Si esa persona te da amor, apoyo y ejemplo, yo solo puedo agradecerlo", escribió.

Julián Gil le confiesa a su hijo Matías que pidió una prueba de paternidad. Imagen Julián Gil/Instagram



Julián Gil reconoce que Matías ha crecido escuchando una versión de la historia "contada desde un solo lugar" y le hace una promesa: el día que el niño sienta curiosidad, él estará listo para contarle "nuestra verdad". Mientras tanto, el actor admite que sigue los pasos de su hijo a través de las fotografías y videos que sus amigos le mandan, descubriendo sus gustos por el fútbol, la actuación y el canto.

Julián Gil desea que su hijo conozca a su familia

Finalmente, el actor recordó a Matías que tiene una familia extensa —incluyendo hermanos, tíos y primos— que sueña con conocerlo. Gil cerró su mensaje reiterando que la puerta de su hogar siempre estará abierta y que espera con orgullo el día en que finalmente puedan estar juntos.

"Yo también seguí adelante con mi vida. Hoy tengo a mi esposa Valeria y una hermosa familia que estamos formando juntos. Me encantaría que algún día pudieras conocerlos y sentir que, de nuestro lado, también tienes brazos abiertos. Y cuando ese día llegue porque yo creo que va a llegar lo único que vas a encontrar es amor", se le en el mensaje.

"Recuerda algo muy importante: del lado de tu papá, la puerta nunca estará cerrada, y tus preguntas siempre tendrán una respuesta", sentenció deseándole feliz cumpleaños.