Julián Gil

Julián Gil no pierde la fe y manda nuevo mensaje a su hijo: "Espero que la vida nos junte pronto"

El actor celebró el nuevo logro de Matías por medio de varias fotografías. Julián Gil decidió no buscar jurídicamente reencontrarse con su hijo cuatro años después de perder su patria potestad.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿El hijo de Marjorie de Sousa pregunta por su papá, Julián Gil? Ella responde

Julián Gil no pierde la fe de reencontrarse con su hijo. A dos meses de revelar que no buscaría jurídicamente reunirse con el menor y que prefería dejar en manos de Marjorie de Sousa esa posibilidad, el actor le mandó un mensaje a Matías.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de El Maleficio (telenovela que puedes ver en ViX) celebró el nuevo logro de su hijo de 7 años, quien hace unos días obtuvo un reconocimiento por su desempeño en karate.

“Mati que feliz me pone, a pesar de la distancia, ver cada logro que consigues en tu vida. Felicidades, hijo. Me alegra mucho verte bien, feliz, sano y creciendo lleno de mucho amor”, escribió el actor este 11 de mayo al pie de varias fotografías que originalmente fueron posteadas por la actriz.

No pierde la fe de volver a ver a su hijo

En el último párrafo de su mensaje, Julián Gil externó sus deseos de volver a ver a su hijo Matías.

“Espero que la vida nos junte pronto para vivir de cerca y disfrutar contigo de tu infancia”, sentenció el intérprete de 53 años.

Julián Gil celebra logro de su hijo en Karate Do: Matías cambió de cinta amarilla a naranja.
Julián Gil celebra logro de su hijo en Karate Do: Matías cambió de cinta amarilla a naranja.
Imagen Julián Gil Instagram / Marjorie de Sousa Instagram


El 7 de octubre de 2020, Julián Gil perdió la patria potestad de su hijo Matías. En el programa de El Gordo y La Flaca se informó que un juez de la Ciudad de México dictaminó que sería Marjorie de Sousa la única responsable de decidir sobre el futuro de Matías, mientras que Julián Gil tendriá que seguir pagando la manutención del menor, la cual corresponde al 20% total de sus ingresos.

También se informó que el intérprete únicamente podría ver a su hijo siempre y cuando Marjorie de Sousa lo permitiera “en un acto de buena fe” y que sería hasta que Matías cumpliera la mayoría de edad cuando pudieran reencontrarse.

En abril pasado Julián Gil dio a conocer que buscaría más reencontrarse con su hijo Matías más y que dejaría en manos de su expareja la posibilidad de convivir con el menor.

Video "Que el tiempo acomode las cosas": Julián Gil le envía un mensaje cariñoso a Marjorie de Sousa
