Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa querría “buscar” a Julián Gil para permitirle “que vea a su hijo”: Matías ya tiene 9 años La actriz estaría lista para permitir que el argentino conviva con su retoño, de acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria. Él le ha pedido públicamente más de una vez que lo deje estar cerca de su pequeño.



Julián Gil publica conmovedor video de su hijo al que "no puede abrazar": "Pronto estaremos juntos"

Marjorie de Sousa presuntamente estaría lista para permitirle a Julián Gil que conviva con el hijo que tienen en común, Matías.

Este martes 27 de enero, el retoño de los actores está llegando a los 9 años, lapso en el que ha tenido escasa convivencia con su padre.

¿Marjorie de Sousa dejará que Julián Gil vea a su hijo?

En una fecha tan especial, durante la emisión del programa ‘Cerca de ti’, la periodista María Luisa Valdés Doria aseguró que la venezolana se encontraría dispuesta a reunirse con su ex.

“Y yo sé muy bien que ya por ahí Marjorie de Sousa quiere buscarlo para que ya vea a su hijo. Ya después les contaré”, dijo ella.

En entrevista para el medio, Julián Gil aseguró que “no” se cansa de luchar para lograr que lo dejen ser un papá presente: “De mi lado no hay guerra, hay paz”.

Previamente, el argentino afirmó a Televisa Espectáculos que seguía “esperando que el tiempo y la vida se encarguen de ese encuentro” tan anhelado.

“Cuando él diga. Puede ser a los 12, 13, puede ser mañana, o sea, yo esperaré hasta cuando sea”, sentenció al respecto.

En esta nueva ‘vuelta al sol’ de Matías, Gil no se quedó callado. Él recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras.

“Hoy cumples 9 años y aunque no pueda abrazarte, hoy me despierto con algo muy claro en el corazón: eres mi hijo y te amo”, anotó.

El villano de telenovelas recalcó que, “incluso en la distancia por decisiones que no están en su control”, sigue estando para su pequeño.

En su extenso mensaje, Julián le aseveró a Matías que ha hecho “todo” lo que ha estado en sus manos para “estar más cerca” de él: “Pero no se ha podido”.

También le explicó que lo ha “visto crecer” gracias a las fotografías, videos y demás materiales sobre él que son públicos; así como que espera, en algún momento, contarle su “verdad”.

Marjorie de Sousa felicita a Matías

Sin aún confirmar o desmentir que entre sus planes esté comunicarse con Julián Gil, Marjorie de Sousa utilizó su red social para felicitar a Matías.

“Pedazo de mi ser, amor incondicional, vida de mi vida, todo lo que diga se queda corto cuando hablo de ti. Te amo con todo mi ser y eres lo más bonito que me permite Dios vivir”, anotó.