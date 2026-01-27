Marjorie de Sousa

Marjorie de Sousa querría “buscar” a Julián Gil para permitirle “que vea a su hijo”: Matías ya tiene 9 años

La actriz estaría lista para permitir que el argentino conviva con su retoño, de acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria. Él le ha pedido públicamente más de una vez que lo deje estar cerca de su pequeño.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Julián Gil publica conmovedor video de su hijo al que “no puede abrazar”: “Pronto estaremos juntos”

Marjorie de Sousa presuntamente estaría lista para permitirle a Julián Gil que conviva con el hijo que tienen en común, Matías.

Este martes 27 de enero, el retoño de los actores está llegando a los 9 años, lapso en el que ha tenido escasa convivencia con su padre.

PUBLICIDAD

¿Marjorie de Sousa dejará que Julián Gil vea a su hijo?

En una fecha tan especial, durante la emisión del programa ‘Cerca de ti’, la periodista María Luisa Valdés Doria aseguró que la venezolana se encontraría dispuesta a reunirse con su ex.

“Y yo sé muy bien que ya por ahí Marjorie de Sousa quiere buscarlo para que ya vea a su hijo. Ya después les contaré”, dijo ella.

Más sobre Marjorie de Sousa

Julián Gil le explica a su hijo por qué pidió una prueba de paternidad, en emotiva carta por su cumpleaños
4 mins

Julián Gil le explica a su hijo por qué pidió una prueba de paternidad, en emotiva carta por su cumpleaños

Univision Famosos
Hijo de Marjorie de Sousa ya creció y así luce a sus 9 años: “Eres un hermoso ser de luz”
2 mins

Hijo de Marjorie de Sousa ya creció y así luce a sus 9 años: “Eres un hermoso ser de luz”

Univision Famosos
Julián Gil publica conmovedor video de su hijo al que “no puede abrazar”: “Pronto estaremos juntos”
0:55

Julián Gil publica conmovedor video de su hijo al que “no puede abrazar”: “Pronto estaremos juntos”

Univision Famosos
Marjorie de Sousa cuenta lo importante que ha sido su novio en la crianza de Matías: “Se quieren mucho”
0:53

Marjorie de Sousa cuenta lo importante que ha sido su novio en la crianza de Matías: “Se quieren mucho”

Univision Famosos
Maduro capturado: Marjorie, Montaner, Baute y más famosos reaccionan a su detención
2 mins

Maduro capturado: Marjorie, Montaner, Baute y más famosos reaccionan a su detención

Univision Famosos
De Ángela Aguilar y Belinda a Carolina Sandoval: los looks de las famosas para recibir el Año Nuevo 2026
1 mins

De Ángela Aguilar y Belinda a Carolina Sandoval: los looks de las famosas para recibir el Año Nuevo 2026

Univision Famosos
¿Marjorie de Sousa se compromete con su novio?: la actriz presume impresionante anillo
1 mins

¿Marjorie de Sousa se compromete con su novio?: la actriz presume impresionante anillo

Univision Famosos
Hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil sigue sus pasos: ya es modelo ¿y va por la actuación?
0:56

Hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil sigue sus pasos: ya es modelo ¿y va por la actuación?

Univision Famosos
A Julián Gil le “preocupa” que el hijo que tiene con Marjorie de Sousa “no sepa que él es su papá”
0:59

A Julián Gil le “preocupa” que el hijo que tiene con Marjorie de Sousa “no sepa que él es su papá”

Univision Famosos
Marjorie de Sousa reacciona a acusaciones de Julián Gil sobre supuesta violencia y alcohol
0:59

Marjorie de Sousa reacciona a acusaciones de Julián Gil sobre supuesta violencia y alcohol

Univision Famosos

En entrevista para el medio, Julián Gil aseguró que “no” se cansa de luchar para lograr que lo dejen ser un papá presente: “De mi lado no hay guerra, hay paz”.

Previamente, el argentino afirmó a Televisa Espectáculos que seguía “esperando que el tiempo y la vida se encarguen de ese encuentro” tan anhelado.

“Cuando él diga. Puede ser a los 12, 13, puede ser mañana, o sea, yo esperaré hasta cuando sea”, sentenció al respecto.

En esta nueva ‘vuelta al sol’ de Matías, Gil no se quedó callado. Él recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras.

“Hoy cumples 9 años y aunque no pueda abrazarte, hoy me despierto con algo muy claro en el corazón: eres mi hijo y te amo”, anotó.

El villano de telenovelas recalcó que, “incluso en la distancia por decisiones que no están en su control”, sigue estando para su pequeño.

En su extenso mensaje, Julián le aseveró a Matías que ha hecho “todo” lo que ha estado en sus manos para “estar más cerca” de él: “Pero no se ha podido”.

También le explicó que lo ha “visto crecer” gracias a las fotografías, videos y demás materiales sobre él que son públicos; así como que espera, en algún momento, contarle su “verdad”.

PUBLICIDAD

Marjorie de Sousa felicita a Matías

Sin aún confirmar o desmentir que entre sus planes esté comunicarse con Julián Gil, Marjorie de Sousa utilizó su red social para felicitar a Matías.

“Pedazo de mi ser, amor incondicional, vida de mi vida, todo lo que diga se queda corto cuando hablo de ti. Te amo con todo mi ser y eres lo más bonito que me permite Dios vivir”, anotó.

“Bendición de nuestros caminos, que seas siempre feliz, que sonrías como lo haces y que sigas iluminando la vida de todos los que te conocemos. Eres un hermoso ser de luz y amor mi bebé, mi niño”, concluyó.

Relacionados:
Marjorie de SousaHijos de famososJulián GilPolémicaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX