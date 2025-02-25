Imelda Tuñón

Maribel Guardia revela cómo está su nieto: tiene un mes que no ve a su mamá

La actriz compartió cómo está el hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón, quien permanece bajo su cuidado desde que demandó a su exnuera por presunto maltrato infantil. Además, Maribel Guardia aclaró su estado de salud, pues bajó 10 kilos por los conflictos que enfrenta por su nieto.

Por:
Univision
Video Maribel Guardia reacciona a supuestas intimidaciones que recibe su exnuera: ¿se las manda ella?

La actriz y cantante Maribel Guardia habló sobre el estado de su nieto, Julián, quien lleva un mes sin poder ver a su madre, Imelda Tuñón. En una entrevista concedida a la reportera Berenice Ortiz, Guardia aseguró que el niño "está muy bien, lleno de amor, con muchos cuidados, está muy bien en la escuela".

Aunque la fiscalía le prohíbe comunicarse con Imelda y hablar sobre el caso, Maribel Guardia enfatizó en que espera que la situación se solucione: "Lo importante es que todo sea lo mejor para el niño, ni para Imelda ni para mí, que él esté bien, que tenga lo que él necesita que es mucho amor, protección y cuidados". Añadió: "Yo espero que tanto con ella como conmigo sea así, nada más le pido a Dios".

PUBLICIDAD

Guardia también expresó su deseo de que Imelda se encuentre bien y pueda estar con su bebé "como debe ser". Además, confía en que Julián, desde el cielo, está de acuerdo con su acciones: "Yo sé que Julián desde el cielo pues está conmigo pensando que lo mejor sea para el niño y que así sea, que Dios los acompañe", dijo el pasado 24 de febrero.

Maribel Guardia aclara su repentina baja de peso y estado de salud

Maribel Guardia también abordó preguntas sobre su salud y su notable pérdida de peso. Tras la preocupación expresada por su esposo sobre su baja de 10 kilos, Guardia aseguró que se encuentra bien.

Más sobre Imelda Tuñón

¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?
2 mins

¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?

Univision Famosos
Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición
2 mins

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

Univision Famosos
Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo
2 mins

Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo

Univision Famosos
¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él
2 mins

¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él

Univision Famosos
A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida
2 mins

A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida

Univision Famosos
Maribel Guardia reacciona a confesiones de Imelda Tuñón sobre alucinaciones de Julián antes de morir
2 mins

Maribel Guardia reacciona a confesiones de Imelda Tuñón sobre alucinaciones de Julián antes de morir

Univision Famosos
“Ese olor”: exnuera de Maribel Guardia ventila triste recuerdo sobre la muerte de Julián Figueroa
2 mins

“Ese olor”: exnuera de Maribel Guardia ventila triste recuerdo sobre la muerte de Julián Figueroa

Univision Famosos
Maribel Guardia dice si teme no volver a ver a su nieto, ¿qué piensa de que él no la extrañaría?
2 mins

Maribel Guardia dice si teme no volver a ver a su nieto, ¿qué piensa de que él no la extrañaría?

Univision Famosos
¿Nieto de Maribel Guardia no quiere verla?: Imelda Tuñón hace inesperada confesión sobre ellos
2 mins

¿Nieto de Maribel Guardia no quiere verla?: Imelda Tuñón hace inesperada confesión sobre ellos

Univision Famosos
Ex de Imelda Tuñón habría mentido sobre Maribel Guardia: acusa presuntas amenazas y cambia declaración
3 mins

Ex de Imelda Tuñón habría mentido sobre Maribel Guardia: acusa presuntas amenazas y cambia declaración

Univision Famosos

"Estoy bien, la verdad que me cayó muy bien esa bajadita de peso, porque me veo muy flaca personalmente, pero en la cámara me veo bien", comentó.

Sobre sus proyectos, la actriz explicó que, aunque tuvo que cancelar tres fechas de trabajo programadas para la semana siguiente, cumplió con un compromiso que tenía desde hacía dos meses.

Maribel Guardia mantiene pleito legal con Imelda Tuñón por su nieto

El hijo de Julián Figueroa se encuentra en la casa de Maribel Guardia, en la Ciudad de México, desde el 22 de enero pasado, un día después de que la actriz inició una demanda contra Imelda Tuñón.

Maribel acusó a su nuera de supuesto “maltrato infantil”, según reportó el periodista Carlos Jiménez, y por lo que fue separada temporalmente de su hijo José Julián.

El pasado 31 de enero, la intérprete de ‘Tú y yo’ explicó en conferencia de prensa que “al parecer” serían “90 días” los que José Julián estaría a su cargo. Maribel añadió que durante este tiempo Imelda Tuñón no se podría acercar a ellos.

PUBLICIDAD

Quien fuera esposa de Joan Sebastian también afirmó que el presunto abuso de alcohol y drogas de su exnuera la motivaron a emprender acciones legales contra la madre de su nieto.

Doce días después, Imelda Tuñón aseguró que un juez de amparo le había otorgado "una suspensión de oficio y de plano en contra de la Fiscalía General de Justicia y el DIF” porque dichas instituciones estaban "coludidas en la desaparición forzada de mi hijo José Julián, al provocar su retención a favor de Maribel”.

La actriz de Corona de Lágrimas se defendió de las acusaciones horas más tarde y afirmó que “la representación de la madre de mi nieto interpuso sendos amparos contra el DIF y la Fiscalía, argumentando supuesta ‘desaparición forzada del menor’”, pero que el menor se encontraba "en un lugar definido por la autoridad y en ningún momento ha estado desaparecido".

Guardia aclaró que los amparos habían sido "admitidos a trámite", pero que era necesario esperar a que la Fiscalía y el DIF emitieran una resolución.

Imelda Tuñón ha expresado su intención de continuar luchando para que le regresen a su hijo. "Si las autoridades no me favorecen yo voy a seguir peleando... es el derecho de mi hijo a estar conmigo”, dijo en entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’ el pasado 18 de febrero.


Relacionados:
Imelda TuñónMaribel GuardiaJosé Julián FigueroaHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD