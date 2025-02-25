Maribel Guardia revela cómo está su nieto: tiene un mes que no ve a su mamá

Video Maribel Guardia reacciona a supuestas intimidaciones que recibe su exnuera: ¿se las manda ella?

La actriz y cantante Maribel Guardia habló sobre el estado de su nieto, Julián, quien lleva un mes sin poder ver a su madre, Imelda Tuñón. En una entrevista concedida a la reportera Berenice Ortiz, Guardia aseguró que el niño "está muy bien, lleno de amor, con muchos cuidados, está muy bien en la escuela".

Aunque la fiscalía le prohíbe comunicarse con Imelda y hablar sobre el caso, Maribel Guardia enfatizó en que espera que la situación se solucione: "Lo importante es que todo sea lo mejor para el niño, ni para Imelda ni para mí, que él esté bien, que tenga lo que él necesita que es mucho amor, protección y cuidados". Añadió: "Yo espero que tanto con ella como conmigo sea así, nada más le pido a Dios".

Guardia también expresó su deseo de que Imelda se encuentre bien y pueda estar con su bebé "como debe ser". Además, confía en que Julián, desde el cielo, está de acuerdo con su acciones: "Yo sé que Julián desde el cielo pues está conmigo pensando que lo mejor sea para el niño y que así sea, que Dios los acompañe", dijo el pasado 24 de febrero.

Maribel Guardia aclara su repentina baja de peso y estado de salud

Maribel Guardia también abordó preguntas sobre su salud y su notable pérdida de peso. Tras la preocupación expresada por su esposo sobre su baja de 10 kilos, Guardia aseguró que se encuentra bien.

"Estoy bien, la verdad que me cayó muy bien esa bajadita de peso, porque me veo muy flaca personalmente, pero en la cámara me veo bien", comentó.

Sobre sus proyectos, la actriz explicó que, aunque tuvo que cancelar tres fechas de trabajo programadas para la semana siguiente, cumplió con un compromiso que tenía desde hacía dos meses.

Maribel Guardia mantiene pleito legal con Imelda Tuñón por su nieto

El hijo de Julián Figueroa se encuentra en la casa de Maribel Guardia, en la Ciudad de México, desde el 22 de enero pasado, un día después de que la actriz inició una demanda contra Imelda Tuñón.

Maribel acusó a su nuera de supuesto “maltrato infantil”, según reportó el periodista Carlos Jiménez, y por lo que fue separada temporalmente de su hijo José Julián.

El pasado 31 de enero, la intérprete de ‘Tú y yo’ explicó en conferencia de prensa que “al parecer” serían “90 días” los que José Julián estaría a su cargo. Maribel añadió que durante este tiempo Imelda Tuñón no se podría acercar a ellos.

Quien fuera esposa de Joan Sebastian también afirmó que el presunto abuso de alcohol y drogas de su exnuera la motivaron a emprender acciones legales contra la madre de su nieto.

Doce días después, Imelda Tuñón aseguró que un juez de amparo le había otorgado "una suspensión de oficio y de plano en contra de la Fiscalía General de Justicia y el DIF” porque dichas instituciones estaban "coludidas en la desaparición forzada de mi hijo José Julián, al provocar su retención a favor de Maribel”.

La actriz de Corona de Lágrimas se defendió de las acusaciones horas más tarde y afirmó que “la representación de la madre de mi nieto interpuso sendos amparos contra el DIF y la Fiscalía, argumentando supuesta ‘desaparición forzada del menor’”, pero que el menor se encontraba "en un lugar definido por la autoridad y en ningún momento ha estado desaparecido".

Guardia aclaró que los amparos habían sido "admitidos a trámite", pero que era necesario esperar a que la Fiscalía y el DIF emitieran una resolución.

Imelda Tuñón ha expresado su intención de continuar luchando para que le regresen a su hijo. "Si las autoridades no me favorecen yo voy a seguir peleando... es el derecho de mi hijo a estar conmigo”, dijo en entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’ el pasado 18 de febrero.