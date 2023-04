Maribel Guardia reaparece con emotiva publicación tras muerte de Julián Figueroa: "Vuelve a casa"

"No quiero llorar, pero me rompo. Si te escapaste, vuelve a casa, solo ven a casa", dice el tema 'Where´s my love', de SYML, que fue elegido para acompañar las conmovedoras imágenes que muestran a un Julián Figueroa desde bebé, junto a sus padres, Maribel Guardia y Joan Sebastian, hasta sus momentos en familia, junto a su hijo y su esposa, y su trayectoria como actor y cantante.