Maribel Guardia

Maribel Guardia aclara si se arrepintió de ir a misa de su hijo, Julián Figueroa, por su aniversario luctuoso

La actriz reveló si es verdad que se arrepintió de ir a la misa que presuntamente organizó para su hijo, Julián Figueroa, en su segundo aniversario luctuoso.

Por:Mariana Rosas
Video Imelda Tuñón y Maribel Guardia 'se unen' en memoria de Julián Figueroa en medio de la polémica

Maribel Guardia ya se pronunció ante su supuesta ausencia en la misa que, según reportaron algunos medios, había organizado para su fallecido hijo Julián Figueroa por su segundo aniversario luctuoso.

La ceremonia presuntamente se realizaría el 9 de abril en la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, en la Ciudad de México. TVyNovelas y Venga la alegria informaron que Maribel y su esposo , Marco Chacón, habrían decidido no asistir de último momento.

“Una fuente cercana a Maribel nos compartió que la razón por la que no asistió a la celebración luctuosa de debió a que se sintió incómoda, ya que Imelda había filtrado esta información a ciertos medios", reportó Gabriel Cuevas el pasado 10 de abril.

Maribel Guardia responde si faltó a misa de Julián Figueroa

La actriz y cantante ya reaccionó a estos reportes y aclaró si organizó una misa a la que no asistió.

“No es verdad que había hecho una misa y que la cancelé”, aclaró Maribel Guardia en un video que publicó en Instagram, “porque yo siempre las misas las hago aquí en mi casa”, escribió la noche del pasado jueves.

Por su parte, Imelda Tuñón tuvo una misa privada para recordar a Julián Figueroa, y en sus redes sociales pidió privacidad a los medios de comunicación.

“A los medios de comunicación: Nosotros hemos decidido hacer completamente privada la misa del segundo aniversario luctuoso de Julián por respeto a su recuerdo y por proteger la integridad de JJ, puesto que se pone muy nervioso cuando se me acerca la gente. Pido mucho respeto y distancia por el día de hoy que es una fecha sensible. Muchas gracias”.

Así recordó Maribel Guardia a su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia mostró en Instagram un rincón de su hogar en el que honra a su hijo Julián Figueroa, quien falleció a los 27 años el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto al miocardio y fibrilación ventricular.

En el video es posible ver múltiples arreglos de flores blancas, además de una figura de la Virgen de Guadalupe que le regaló Aracely Arámbula.

Guardia también compartió que ha encontrado mucho consuelo tras la muerte de su hijo refugiándose en La Virgen de Guadalupe, La Virgen de los Ángeles -de su natal Costa Rica-, y la Virgen de la Paz.

Sumado a esto, la costarricense publicó el 9 de abril una serie de ilustraciones de Julián hechas con Inteligencia Artificial que lo muestran alegre junto a su perro y sus caballos. Maribel agregó un emotivo pie de foto: “lo más valiente que hice después de que te fuiste fue seguir viviendo a pesar de que quería morir”. Actrices como Consuelo Duval, Lourdes Mungía y Brenda Kellerman mostraron su solidaridad en los comentarios.

