Maribel Guardia regresará al trabajo a solo 10 días de la muerte de su hijo

“A mí Alex (Gou, el productor) no me ha contactado ni nada, además como ustedes saben yo estoy en Miami, viviendo acá y tengo algunos proyectos, mi show, mis presentaciones y creo que no se podrían dar los tiempos. No sé de dónde lo sacaron, pero es falso”, declaró Conde en entrevista para el programa ‘De primera mano’.