Maribel Guardia dice si teme no volver a ver a su nieto, ¿qué piensa de que él no la extrañaría?

Maribel Guardia se pronunció sobre las declaraciones de su exnuera, Imelda Tuñón, quien afirmó que obtuvo la custodia definitiva de su hijo con el fallecido Julián Figueroa.

La actriz y cantante costarricense fue enfática al negar tales aseveraciones, subrayando que, legalmente, la situación de su nieto no ha sufrido alteración alguna y que los juicios correspondientes continúan su curso.

"No se ha perdido ninguna demanda, creo que son noticias que son falsas. No sé [por qué dijo eso], pero la verdad es que todo sigue igual, los juicios siguen igual. No hay ningún cambio de ningún tipo", afirmó Guardia, reporta Agencia México este 30 de junio.

La protagonista de telenovelas también aseveró que lo que hizo por el pequeño fue con una buena intención, "lo que hice con el niño fue tratar de protegerlo. Lo amo con toda mi alma y le pido a Dios que esté muy bien. Lo que hice, lo hice con convicción y tenía que hacerlo".

Maribel Guardia reacciona a comentario sobre que su nieto no quiere verla

La actriz también se refirió a las declaraciones de Imelda Garza Tuñón, hechas el pasado 27 de mayo en sus historias de Instagram, donde aseguró que el hijo de Julián Figueroa "no tiene la disposición de verla".

“El niño es muy inteligente, también en el tiempo que estuvo conmigo él no me preguntaba por Imelda, y no era porque no la amara, porque la ama con toda su alma. Yo creo que lo hacía para protegerla; sabía que algo estaba pasando, entonces lo hacía para protegerla a ella”, explicó.

Maribel dijo no dudar del amor que le tiene su nieto. "Yo creo que también ahora pues dirá: ‘Mejor no hablo de mi abuela porque aquí las cosas no andan muy bien’. Pero yo sé que el niño me quiere, ¿cómo no me va a querer?”.

Maribel Guardia confiesa si teme no poder volver a ver a su nieto

Quien fuera esposa de Joan Sebastian aceptó que no ve una pronta reconciliación con su exnuera. “Yo creo que aquí se rompió un plato hace mucho tiempo. No creo que las cosas puedan volver a ser igual".

Conmovida, expresó su deseo por estar cerca de su nieto: "Ojalá algún día pueda ver a mi niño. Que Dios me lo bendiga, y que él esté bien”.

La cantante aseguró que sabía del riesgo de emprender un pleito legal contra Imelda: "Sopesé que tal vez no iba a volver a verlo porque pues fue una decisión difícil de tomar. Pero confío en Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Algún día tal vez el niño me busque si es que no llego a tener lo de las visitas".

A pesar del difícil panorama actual, Maribel Guardia no pierde la esperanza de que más adelante el pequeño Julián pueda darse cuenta de lo ocurrido.