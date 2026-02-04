Julián Figueroa

Imelda Tuñón considera que la muerte de Julián Figueroa estaría relacionada con la naltrexona

Imelda Tuñón asegura que Marco Chacón "le puso un implante de naltrexona" a Julián Figueroa, lo cual le habría provocado problemas de salud, según detalló.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video El perturbador video en el que Imelda Tuñón supuestamente se autogolpea frente a Julián Figueroa

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, según informaron fuentes oficiales. Sin embargo, en una reciente declaración de Imelda Tuñón, dejó entrever que el paro cardíaco habría sido consecuencia de un fármaco que le estaban administrando para combatir sus adicciones.

La viuda del cantante señaló al esposo de Maribel Guardia de ser quien "le puso un implante de naltrexona".

PUBLICIDAD

Las acusaciones las hizo al responder a una seguidora en Instagram que le preguntó "¿Qué le pasó a Julián?", tras haber sido filtrado un video en donde ella misma se golpea en el suelo mientras discute con el fallecido cantante.

"El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios de 2023 y no dejó que hiciera la terapia. Julián siguió con las sustancias…".

Más sobre Imelda Tuñón

Imelda Tuñón acusa a Julián Figueroa de "golpeador" y habla del video donde ella se autolesiona
2 mins

Imelda Tuñón acusa a Julián Figueroa de "golpeador" y habla del video donde ella se autolesiona

Univision Famosos
Nieto de Maribel Guardia revela porqué está enojado con su abuela
1:01

Nieto de Maribel Guardia revela porqué está enojado con su abuela

Univision Famosos
Exnuera de Maribel Guardia se niega a enviar a su hijo a una escuela pública: “Yo nunca estuve en una”
2 mins

Exnuera de Maribel Guardia se niega a enviar a su hijo a una escuela pública: “Yo nunca estuve en una”

Univision Famosos
Imelda Tuñón reacciona a deseos de Maribel Guardia sobre su nuevo novio: "Su pareja le arruinó la vida"
2 mins

Imelda Tuñón reacciona a deseos de Maribel Guardia sobre su nuevo novio: "Su pareja le arruinó la vida"

Univision Famosos
Imelda Tuñón arremete contra Maribel Guardia: dice que “utilizó” a su nieto para “sus fines”
0:59

Imelda Tuñón arremete contra Maribel Guardia: dice que “utilizó” a su nieto para “sus fines”

Univision Famosos
“No se imagina el olor”: Imelda Tuñón habla del instante en que encontró a Julián Figueroa sin vida
1:04

“No se imagina el olor”: Imelda Tuñón habla del instante en que encontró a Julián Figueroa sin vida

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón y Leonardo García de romance? Ella responde y aclara foto con el actor
2 mins

¿Imelda Tuñón y Leonardo García de romance? Ella responde y aclara foto con el actor

Univision Famosos
¿Limaron asperezas? Maribel Guardia e Imelda Tuñón ya tuvieron comunicación: esto se dijeron
1:20

¿Limaron asperezas? Maribel Guardia e Imelda Tuñón ya tuvieron comunicación: esto se dijeron

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa protagonizarán 'remake' de 'Tú y Yo'? Ella lo aclara
2 mins

¿Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa protagonizarán 'remake' de 'Tú y Yo'? Ella lo aclara

Univision Famosos
Imelda Tuñón exhibe presuntas amenazas y muestra último mensaje que habría enviado a Maribel
2 mins

Imelda Tuñón exhibe presuntas amenazas y muestra último mensaje que habría enviado a Maribel

Univision Famosos

En el mensaje, Imelda detalló los problemas de salud que su esposo enfrentó aparentemente por el fármaco, los cuáles según ella, habrían derivado en el infarto que le quitó la vida: "Primero vinieron convulsiones, luego parálisis en la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo", finalizó en su mensaje.

De acuerdo con el National Institutes of Health, la naltrexona "es una opción de tratamiento para la adicción a los opioides".

Imelda Tuñón señala que la naltrexona le provocó problemas de salud a Julián Figueroa.
Imelda Tuñón señala que la naltrexona le provocó problemas de salud a Julián Figueroa.
Imagen Imelda Tuñón/Instagram

Imelda Tuñón habla del video donde se lastima ella misma

Javier Ceriani dio a conocer un video en el que se aprecia una discusión entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón y ella, en una aparente crisis, golpea su cabeza en el suelo.

Ante la polémica, la viuda del cantante explicó lo que sucedió minutos antes de esa situación en un encuentro con los medios de comunicación.

Según narró la actriz, de 29 años, estaban en un restaurante y discutieron, por lo cual ella se va del lugar y él la alcanza en la calle para propinarle una bofetada. Imelda regresa a la casa y comienza a arreglarse para acudir a un evento y es ahí cuando vuelven a pelear.

Según la narración de Tuñón, Figueroa la hostiga provocándole una fuerte crisis, que fue lo que el fallecido cantante grabó.

PUBLICIDAD

" Me hizo entrar en una faceta de pánico, de rabia, es que me empieza a decir: '¿Cómo? Si tú te pegaste sola. Mira se ataca, se ataca, se ataca'. Le dije: 'Déjame en paz, déjame en paz'. Yo creo que fue el primer ataque de pánico que me dio en mi vida y el más horrible que he tenido", explicó a los medios de comunicación, reportó Despierta América este 4 de febrero.

Imelda acusó directamente a Marco Chacón de haber sido el que filtró el video, pues asegura, solo él tenía acceso a esas imágenes.

Relacionados:
Julián FigueroaMarco ChacónMaribel GuardiaMuertes de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX