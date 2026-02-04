Julián Figueroa Imelda Tuñón considera que la muerte de Julián Figueroa estaría relacionada con la naltrexona Imelda Tuñón asegura que Marco Chacón "le puso un implante de naltrexona" a Julián Figueroa, lo cual le habría provocado problemas de salud, según detalló.



Video El perturbador video en el que Imelda Tuñón supuestamente se autogolpea frente a Julián Figueroa

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, según informaron fuentes oficiales. Sin embargo, en una reciente declaración de Imelda Tuñón, dejó entrever que el paro cardíaco habría sido consecuencia de un fármaco que le estaban administrando para combatir sus adicciones.

La viuda del cantante señaló al esposo de Maribel Guardia de ser quien "le puso un implante de naltrexona".

PUBLICIDAD

Las acusaciones las hizo al responder a una seguidora en Instagram que le preguntó "¿Qué le pasó a Julián?", tras haber sido filtrado un video en donde ella misma se golpea en el suelo mientras discute con el fallecido cantante.

"El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios de 2023 y no dejó que hiciera la terapia. Julián siguió con las sustancias…".

En el mensaje, Imelda detalló los problemas de salud que su esposo enfrentó aparentemente por el fármaco, los cuáles según ella, habrían derivado en el infarto que le quitó la vida: "Primero vinieron convulsiones, luego parálisis en la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo", finalizó en su mensaje.

De acuerdo con el National Institutes of Health, la naltrexona "es una opción de tratamiento para la adicción a los opioides".

Imelda Tuñón señala que la naltrexona le provocó problemas de salud a Julián Figueroa. Imagen Imelda Tuñón/Instagram

Imelda Tuñón habla del video donde se lastima ella misma

Javier Ceriani dio a conocer un video en el que se aprecia una discusión entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón y ella, en una aparente crisis, golpea su cabeza en el suelo.

Ante la polémica, la viuda del cantante explicó lo que sucedió minutos antes de esa situación en un encuentro con los medios de comunicación.

Según narró la actriz, de 29 años, estaban en un restaurante y discutieron, por lo cual ella se va del lugar y él la alcanza en la calle para propinarle una bofetada. Imelda regresa a la casa y comienza a arreglarse para acudir a un evento y es ahí cuando vuelven a pelear.

Según la narración de Tuñón, Figueroa la hostiga provocándole una fuerte crisis, que fue lo que el fallecido cantante grabó.

PUBLICIDAD

" Me hizo entrar en una faceta de pánico, de rabia, es que me empieza a decir: '¿Cómo? Si tú te pegaste sola. Mira se ataca, se ataca, se ataca'. Le dije: 'Déjame en paz, déjame en paz'. Yo creo que fue el primer ataque de pánico que me dio en mi vida y el más horrible que he tenido", explicó a los medios de comunicación, reportó Despierta América este 4 de febrero.