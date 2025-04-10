Maribel Guardia

¿Maribel Guardia no llegó a misa de su hijo Julián Figueroa por su aniversario luctuoso?: lo que se sabe

En medio del pleito legal que tiene enfrentadas a Maribel Guardia e Imelda Tuñón por el bienestar de José Julián, este 9 de abril se celebró el segundo aniversario luctuoso de Julián Figuera.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Imelda Tuñón y Maribel Guardia 'se unen' en memoria de Julián Figueroa en medio de la polémica

En medio del pleito legal que tiene enfrentadas a Maribel Guardia e Imelda Tuñón desde principios de año, este 9 de abril se celebró el segundo aniversario luctuoso de Julián Figuera.

Según reportes de medios como ‘TVyNovelas’ y ‘Venga La Alegría’, la misa se realizaría en la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, en la Ciudad de México. Sin embargo, tanto la actriz como su esposo, Marco Chacón, habrían desistido de presentarse en el último momento.

PUBLICIDAD

“Una fuente cercana a Maribel nos compartió que la razón por la que no asistió a la celebración luctuosa de debió a que se sintió incómoda, ya que Imelda había filtrado esta información a ciertos medios de comunicación para que el momento que buscaba la actriz en privado se volviera público”, expresó el reportero Gabo Cuevas en la emisión de ‘Venga La Alegría’ de este 10 de abril.

El comunicador también reportó que en la misma iglesia aparentemente se realizaría otra misa en punto de las 8 de la noche, a la que presuntamente asistiría Imelda Tuñón, viuda de José Julián.

Más sobre Maribel Guardia

Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña
2 mins

Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña

Univision Famosos
¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara
2 mins

¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara

Univision Famosos
“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia
2 mins

“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia

Univision Famosos
Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”
2 mins

Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella
2 mins

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella

Univision Famosos
Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo
1 mins

Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo

Univision Famosos
¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?
2 mins

¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?

Univision Famosos
Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición
2 mins

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

Univision Famosos
Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo
2 mins

Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno
2 mins

Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno

Univision Famosos

“La realidad es que llegando al lugar descubrimos que solamente existía una misa y era a las 7pm, en donde Maribel pidió por su hijo a través de un acto religioso comunitario”, sentenció.

Imelda Tuñón lanza comunicado sobre aniversario luctuoso de Julián Figueroa.
Imelda Tuñón lanza comunicado sobre aniversario luctuoso de Julián Figueroa.
Imagen Imelda Tuñón / Instagram

Se habría realizado otra misa para Julián Figueroa

Contrario a esta información, el periodista Michelle Rubalcava reportó en su canal de YouTube que la misa del segundo aniversario luctuoso del hijo de Maribel Guardia se habría realizado en casa de la actriz, donde ella habría estado acompañada de su círculo más cercano.

“Dicen que la misa se llevó a cabo muy privada en la casa de Maribel, que ahí fue la misa y que llegó solamente la gente más cercana a Maribel, que ahí fue donde pudo hacerle la misa a su hijo”, subrayó.

Maribel Guardia no ha hecho comentarios al respecto. Sin embargo, desde la tarde del 9 de abril, Imelda Tuñón reveló en sus historias de Instagram que la misa del segundo aniversario de su esposo sería privada y explicó por qué.

PUBLICIDAD

“Nosotros hemos decidido hacer completamente privada la misa del 2do aniversario luctuoso de Julián por respeto a su recuerdo y por proteger la integridad de JJ, puesto que se pone muy nervioso cuando se me acerca la gente, pido mucho respeto y distancia por el día de hoy que es una fecha sensible. Muchas gracias”, declaró.

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023 a los 27 años. El actor de Mi Camino Es Amarte (telenovela que puedes ver en ViX) perdió la vida mientras dormía a consecuencia de un infarto al miocardio y fibrilación ventricular.

Relacionados:
Maribel GuardiaJulián FigueroaImelda TuñónEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD