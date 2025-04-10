¿Maribel Guardia no llegó a misa de su hijo Julián Figueroa por su aniversario luctuoso?: lo que se sabe

Video Imelda Tuñón y Maribel Guardia 'se unen' en memoria de Julián Figueroa en medio de la polémica

En medio del pleito legal que tiene enfrentadas a Maribel Guardia e Imelda Tuñón desde principios de año, este 9 de abril se celebró el segundo aniversario luctuoso de Julián Figuera.

Según reportes de medios como ‘TVyNovelas’ y ‘Venga La Alegría’, la misa se realizaría en la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, en la Ciudad de México. Sin embargo, tanto la actriz como su esposo, Marco Chacón, habrían desistido de presentarse en el último momento.

“Una fuente cercana a Maribel nos compartió que la razón por la que no asistió a la celebración luctuosa de debió a que se sintió incómoda, ya que Imelda había filtrado esta información a ciertos medios de comunicación para que el momento que buscaba la actriz en privado se volviera público”, expresó el reportero Gabo Cuevas en la emisión de ‘Venga La Alegría’ de este 10 de abril.

El comunicador también reportó que en la misma iglesia aparentemente se realizaría otra misa en punto de las 8 de la noche, a la que presuntamente asistiría Imelda Tuñón, viuda de José Julián.

“La realidad es que llegando al lugar descubrimos que solamente existía una misa y era a las 7pm, en donde Maribel pidió por su hijo a través de un acto religioso comunitario”, sentenció.

Imelda Tuñón lanza comunicado sobre aniversario luctuoso de Julián Figueroa. Imagen Imelda Tuñón / Instagram

Se habría realizado otra misa para Julián Figueroa

Contrario a esta información, el periodista Michelle Rubalcava reportó en su canal de YouTube que la misa del segundo aniversario luctuoso del hijo de Maribel Guardia se habría realizado en casa de la actriz, donde ella habría estado acompañada de su círculo más cercano.

“Dicen que la misa se llevó a cabo muy privada en la casa de Maribel, que ahí fue la misa y que llegó solamente la gente más cercana a Maribel, que ahí fue donde pudo hacerle la misa a su hijo”, subrayó.

Maribel Guardia no ha hecho comentarios al respecto. Sin embargo, desde la tarde del 9 de abril, Imelda Tuñón reveló en sus historias de Instagram que la misa del segundo aniversario de su esposo sería privada y explicó por qué.

“Nosotros hemos decidido hacer completamente privada la misa del 2do aniversario luctuoso de Julián por respeto a su recuerdo y por proteger la integridad de JJ, puesto que se pone muy nervioso cuando se me acerca la gente, pido mucho respeto y distancia por el día de hoy que es una fecha sensible. Muchas gracias”, declaró.