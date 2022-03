Maribel Guardia padece una extraña enfermedad que le impide tomar agua de manera regular

Maribel Guardia reveló que nació con una enfermedad por la cual ha tenido que abstenerse de beber agua. La actriz y cantante señaló en un encuentro con la prensa que padece disautonomía y debido a sus síntomas ha tenido que limitarse en el consumo del vital líquido durante el día.

En la entrevista publicada por el programa ‘Sale el sol’ comentó que debido a esta “ falla en el sistema nervioso central autónomo” (la cual afecta a 70 millones de personas a nivel mundial, de acuerdo a información de la Secretaria de Salud en México) ha perdido el conocimiento. Tomar agua en exceso le ha causado desmayos debido a la falta de sodio.

“El agua me deslava totalmente el sodio del cuerpo, entonces en el día tomo mucho refresco para deportistas, en la noche puedo tomar agua […] Si tomo agua me deslava completamente y pierdo el conocimiento”, mencionó.

La costarricense, quien ha llamado la atención por mantener una imagen jovial a sus 62 años, descubrió que el agua estaba afectando su salud después de algunas sesiones de ejercicio en que hacía uso de esta bebida. Incluso, señaló a los medios de comunicación que después de tomarla se sentía como “drogada”.

“Siempre que hacía ejercicio, como tomaba agua, primero me sentía así como medio contentona, como si estuviera medio drogada y luego, ‘bolas periquín’, al suelo, perdí el conocimiento”, dijo en una parte de la entrevista presentada en el programa Hoy.

Maribel Guardia también explicó en sus palabras el padecimiento de nacimiento: "(La disautonomía) es un problema de los vasos dilatadores que no oxigenan bien la sangre al cerebro”, señaló.

Maribel Guardia le ha dado consejos a Yuri, quien también padece disautonomía

La que fuera esposa del fallecido cantante Joan Sebastian dijo que la enfermedad que padece es la misma que aqueja a Yuri y que ya le ha compartido algunos consejos para sobrellevala.

“Le hablé a Yuri, porque le digo: ‘Cómo es eso que te estás muriendo, pues yo ahí la libro, pero no me ando muriendo’, entonces me explicó que la de ella es diferente, porque mi disautonomía yo nací con ella”, agregó.

La cantante veracruzana reveló en octubre de 2021 que tras contagiarse de covid-19 este padecimiento le quedó como secuela.

En una emisión de ‘Con Permiso’, programa que conduce Juan José “Pepillo” Origel, el comunicador aseguró que tuvo la oportunidad de hablar con Yuri acerca de sus malestares.

“Nos comunicamos con Yuri y nos dijo que tiene disautonomía. Le dan como mareos por tanto estrés que tiene la güerita”, señaló Juan José ‘Pepillo’ Origel.

“La de Yuri es peor, porque la mía me baja la presión y a Yuri se le sube la presión al cielo, entonces, de la nada, de estar acostada, se le puede subir la presión altísima y eso sí es muy peligroso”, agregó.

En un boletín publicado por las autoridades sanitarias del gobierno mexicano, la disautonomía también tiene como síntomas taquicardia, mareo, debilidad o cansancio, dificultad cognitiva y la visión borrosa.

Tal como lo mencionó Maribel Guardia, la Secretaria de Salud publicó que la población que lucha contra esta enfermedad debe mantenerse hidratado con líquidos variados, como agua de coco, agua mineral y jugos para evitar que los síntomas se agudicen.