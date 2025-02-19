Filtran supuesta prueba de infidelidad del esposo de Maribel Guardia: habría provocado ruptura con Imelda

Video "Infidelidades" del esposo de Maribel Guardia habrían provocado la ruptura entre la actriz y su nuera

Imelda Tuñón reveló el 21 de enero que la ruptura con Maribel Guardia habría sido provocada por la supuesta infidelidad que habría cometido Marco Chacón.

"Desde que descubrí una infidelidad de Marco Chacón con una exalumna suya y bueno, a partir de ahí sí se fracturó. Yo tuve que decir ante los medios que mi mamá había echado mentiras, cuando no echó mentiras y tenemos las pruebas. A partir de eso, pues sí, han estado como muy encima de mí", dijo la noche del 21 de enero a los medios de comunicación.

Por su parte, Maribel Guardia señaló que su esposo es "maravilloso": " Yo nunca me he enterado que me ponga el cuerno y si él lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, porque jamás me he enterado (…) Es un hombre genuinamente bueno, aunque no meto las manos al fuego por él", dijo en la conferencia de prensa que ofreció el 31 de enero.

Presunta conversación de Marco Chacón con su amante

Este 19 de febrero el reportero Ernesto Buitrón mostró, en el programa 'Todo Para La Mujer', un par de capturas de pantalla en donde se muestra una conversación de WhatsApp con fragmentos de las supuestas conversaciones de Marco Chacón con una mujer de nombre Lilí Martínez, la presunta alumna con la que le habría sido infiel a Maribel Guardia.

En la supuesta plátic virtual se aprecia que ambos utilizarían términos de amor.

-Marco Chacón: "Felicidades. Te amo".

-Lilí Martínez: "Yo a ti amor. Tú ya casi empiezas clase ¿no?".

-MC: "Así es amor".

-LM: “"Yo en casa. Te amo".

-MC: "Hola bebé, yo ya estoy terminando. Te amo mucho".

-LM: "Okay amorcito, yo me voy a bañar".

-MC: "Amor, ¿a qué hora nos vemos mañana? ¿Irás a la oficina mañana?".

-LM: "No. A las 9 mañana".

Aunque el show presentó las imágenes, no aclaran la fecha en la que la presunta conversación se habría dado.

Fragmento de una presunta conversación cariñosa del esposo de Maribel Guardia con otra mujer. Imagen Maxine Woodside, Todo Para La Mujer/YouTube

Ernesto Buitrón señaló que esta es la conversación que habría provocado la ruptura familiar entre Imelda Garza-Tuñón, Maribel Guardia y Marco Chacón.

"Desde el punto de vista de Imelda esta conversación detonó todo, incluso hasta la denuncia porque dice que 'yo descubrí esa conversación y me eché encima a Marco y luego a Maribel, luego mi mamá filtró lo de la infidelidad'", recordó el reportero sobre las declaraciones que la viuda de Julián Figueroa dio a finales de enero.