Imelda Tuñón habría recibido estos mensajes con amenazas: le hacen fuerte acusación

Video Maribel Guardia reacciona a supuestas intimidaciones que recibe su exnuera: ¿se las manda ella?

Imelda Garza-Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, causó preocupación luego de que no se presentara al estreno de la obra ‘Motel’, el pasado jueves 6 de febrero, pues su productor, Luis Ángel García, reveló que había perdido contacto con ella.

Ante la situación, el programa ‘Venga la alegría’ reportó que la ausencia en el evento de la actriz presuntamente se debía a que “tiene mucho miedo”.

“Nos explicó que supuestamente ha estado recibiendo muchas amenazas de muerte y por eso no quiere salir a la calle”, se aseveró durante la emisión del viernes 7.

¿Qué amenazas ha recibido Imelda Tuñón?

A días de haber destapado la alegada situación, el ‘show’ dio a conocer, este lunes 10, los presuntos mensajes que le habrían enviado a Imelda Garza-Tuñón.

Según indicó el reportero Gabriel Cuevas, los textos le “llegaron” a la redacción del matutino y fueron mostrados al aire.

Además de la advertencia, en los supuestos escritos a la también cantante le realizan una fuerte acusación vinculada aparentemente a la muerte de Julián Figueroa.

“Estás amenazada, te vamos a quitar a tu hijo y ya tienes delito de homicidio hacia tu exesposo”, dice una de las notas en WhatsApp.

Otra de las presuntas misivas indica: “Extorsión. Ayer hicieron que este chavo diera la entrevista con 6 agentes del otro lado de la cámara, que supuestamente estaban investigando un intento de homicidio y si él había sido cómplice”.

El comunicador puntualizó que estas comunicaciones “provienen de números” de teléfono, los cuales no fueron difundidos, “no identificables”.

“Han hecho que la persona que lo recibió tenga miedo de lo que pudiera pasarle”, aseveró Cuevas, sin especificar si se refería a Imelda.

Al momento, la artista no ha negado ni confirmado la veracidad de esos mensajes y si, en todo caso, fue a ella a quien se los mandaron.

Maribel Guardia niega ser alguien que “amenaza o intimida”

Tras conocerse las supuestas amenazas a Imelda Garza-Tuñón, Maribel Guardia lanzó un comunicado mediante su cuenta de Instagram, este 10 de febrero.

“Los que me conocen saben que no soy el tipo de persona que amenaza o intimida, creo en la justicia, creo en la Ley, creo en el Estado de Derecho y, sobre todo, creo en Dios”, manifestó.

La veterana estrella hizo referencia al caso judicial que sostiene contra su exnuera por presuntamente haber descuidado a su hijo, José Julián, y posiblemente consumir sustancias ilícitas.

“Jamás intentaría resolver un conflicto a través de la fuerza o la intimidación; tan es así, que acudimos ante las autoridades para que sean ellos quienes diriman este asunto de acuerdo con la ley”, apuntó.

Para finalizar, la intérprete de ‘Tú y yo’ aseveró que, “llevando la parte legal como va, caminando en torno a pruebas reales y elementos de derecho, sería absurdo de una manera tan falta de sentido y fuera de la Ley”.