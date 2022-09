Maribel Guardia confiesa si es o no una “suegra metiche”: ¿cómo se lleva con su nuera?

Maribel Guardia ha dejado claro el gran amor que siente por su nieto José Julián, hijo de su primogénito Julián Figueroa, por lo que no es de extrañarse que sienta deseos de ser abuela de otro pequeño.

La actriz de Corona De Lágrimas, que puedes ver gratis en ViX, sentenció que, aunque no presiona a su hijo ni a su nuera, Imelda Garza, para que le den otro nieto, sí le encantaría que lo hicieran.

“Si ellos tuvieran uno [bebé], yo sería la más feliz del mundo, pero no me meto en eso”, reveló Guardia en entrevista con Enrique de la Rosa, quien la compartió en su canal de YouTube el15 de septiembre.

Sin embargo, a decir de la cantante de 63 años, este no sería el momento más adecuado para que Figueroa y Garza se convirtieran en papás de nuevo, ya que esta última está enfocada en sus proyectos profesionales.

“No creo que eso suceda pronto, porque Imelda está tomando ahorita actuación, está con lo de la cantada, canta muy bonito, y creo que tiene sueños para ser artista, entonces no creo que sería el momento para que tuviera un bebé”, dijo.

Maribel Guardia asegura que no es una “suegra metiche”

Así como no se involucra en la decisión de su hijo y su nuera sobre si tendrán más descendencia, Maribel Guardia afirma que tampoco lo hace en otros aspectos de su vida, por lo que no es una suegra entrometida.

“Yo no me meto en decisiones con ellos, pero los adoro a los dos”, expresó la intérprete de ‘Tú y yo’.

Además, reveló que sostiene una excelente relación con Garza, a quien incluso le comunicó -desde que comenzó su relación con Julián- que nunca se metería en su relación.

“Con Imelda me llevó increíble. Es una niña con la que llevo una gran relación, somos muy buenas amigas, compartimos mucho cosas, salimos juntas, tengo una gran comunicación con ella y obviamente con Julián, que es mi hijo”, explicó.

“Cuando Imelda llegó a nuestras vidas le dije: ‘Mira, yo nunca me voy a meter en la relación de ustedes dos, y si algún día me meto, será para defenderte a ti’. Y así ha sido hasta el día de hoy”, agregó.

Debido a todo lo anterior es que Guardia no se considera una suegra entrometida. Ella incluso respalda y cuida a su nuera, la madre de su adorado nieto.

“Sí, yo no soy esa suegra metiche que anda opinando ni diciendo, no, para nada. Yo no quiero ser ese tipo de suegra [insoportable]. Estoy para apoyarla, ayudarla y protegerla”, sentenció.

¿Cómo se encuentra el matrimonio del hijo de Maribel Guardia?

Luego de que el matrimonio de Julián Figueroa e Imelda Garza se viera resentido debido a que él besó a una fan, Maribel Guardia explicó cómo se encuentran ellos actualmente.

“Yo los veo bien, gracias a Dios. Son una pareja muy joven […] pero mientras haya amor, y tienen un motivo muy especial para luchar por él, que es el bebé, José Julián”, contó.

Días antes, el propio Julián dio a conocer que hay voluntad tanto de su parte como de su esposa para solucionar el conflicto, así como que “si algo sobra entre nosotros es amor”.