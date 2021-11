Mariana Echeverría recibió una gran sorpresa por su aniversario: su esposo no reparó en gastos

Hace dos años que Mariana Echeverría y el futbolista Oscar Jiménez se dieron el “sí acepto”. A pesar que la fecha del aniversario fue días atrás, hasta ahora la feliz pareja pudo tener una celebración como debe ser.

La conductora de televisión compartió los bellos momentos a través de sus redes sociales, los cuales estuvieron llenos de lujo de principio a fin.

La historia de amor de Mariana Echeverría y Oscar Jiménez

En el programa de YouTube 'Pinky Promise’ de Karla Díaz, Mariana Echeverría contó de viva voz cómo ocurrió el flechazo con el jugador del equipo América.

En el show, la presentadora de 'Me Caigo de Risa’ confesó que conoció a su actual esposo a través de redes sociales, cosa que jamás pensó que ocurriría. Además, tenía la idea que todos los futbolistas eran mujeriegos.

“A mi esposo lo conozco por Instagram. Yo nunca pensé que por las redes iba a conocer a alguien y menos a un futbolista, porque yo tenía tachados a los futbolistas”.

“Me escribe, lo conozco y es totalmente diferente a lo que creí de un futbolista. O sea, es un niño noble, educado, respetuoso, emprendedor, es diferente a todos los futbolistas que tenía la idea. Yo lo conocí, no juzgué y me enamoré”.

Después de meses de salir, Oscar Jiménez y Mariana Echeverría se comprometieron en junio de 2019, y el 9 de noviembre de ese año se casaron en Cancún.

El tiempo pasó y el 8 de abril de 2020 la pareja confirmó a sus fans que estaban esperando a su primogénito.

Pasó un tiempo y 15 de julio de 2020 revelaron que Lucca llegó a este mundo. Los orgullosos padres compartieron un video del proceso que vivieron.



Actualmente, la pareja disfruta de una etapa espectacular en sus vidas, publican sus mejores momentos y viajes en Internet.

La gran sorpresa de aniversario que le dio Oscar Jiménez a Mariana Echeverría

Para celebrar su segundo año de matrimonio, el deportista sorprendió a Mariana con un viaje en helicóptero, además de una romántica cena en el bosque en donde no pudo faltar la música en vivo.

“Amor… es que que te digo!!!! Gracias por llegar a cambiar mi vida, mis esquemas, me inspiraste a crecer y madurar, me hiciste entender que el amor es complicado pero que si tienes las ganas valdrá la pena pase lo que pase. Gracias por tocar mi corazón y hacerlo latir más fuerte. A veces en las redes sociales parece que todo es bonito y que todo es felicidad pero yo siempre he tratado de mostrarme tal como soy y esto que nos sucede no se puede aparentar ni fingir. Te amo de aquí a que seamos viejitos”.



Pero los detalles no terminaron ahí, pues Mariana Echeverría posteo en sus stories un tierno regalo que tuvo su esposo: desde las alturas se podía ver un mensaje que decía “Eres todo para mí. Feliz aniversario”.

No cabe duda que vivieron un inolvidable fin de semana.