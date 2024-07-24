Mariana Echeverría

Mariana Echeverría confiesa la razón por la que se divorciaría de su esposo

La conductora compartió, durante su estancia en La Casa de los Famosos México, qué detonaría una ruptura con su esposo, el futbolista Óscar Jiménez.

Video Mariana Echeverría revela cómo y por qué perdió a su 'bebé arcoíris'

La presentadora y comediante Mariana Echeverría ha causado revuelo en el reality show ‘La Casa de los Famosos México’ al revelar las circunstancias bajo las cuales su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, podría pedirle el divorcio.

Durante una transmisión reciente del programa, Echeverría recibió una emotiva videollamada de Jiménez, quien le brindó consejos y palabras de aliento para enfrentar un desafío en el show. El arquero del Club León expresó su amor y apoyo, asegurando que tanto él como su hijo Lucca la extrañarían mucho.

¿Qué podría provocar el divorcio de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

Después de vivir este emotivo momento, Mariana Echeverría confesó qué sería lo que podría llevarla a separarse de Óscar Jiménez.

La presentadora de 40 años pidío a su compañero de reality Adrián Marcelo que le dijera si "roncara", pues es algo que su esposo no soportaría.

“Necesito que me digas si ronco, vas a dormir al lado de mí... mi marido ya me hubiera divorciado, porque mi esposo cualquier ruidito y (se despierta)”, dijo.

La situación se intensificó cuando otro participante del reality, Potro, afirmó que Echeverría efectivamente roncaba, lo que provocó sorpresa y preocupación en la presentadora, quien aseguró que buscaría una solución para no incomodar.

La historia de amor de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez empezaron a intercambiar mensajes desde 2017 y fue hasta un año después que se mostraron como pareja públicamente.

El arquero del Club León pidió matrimonio a la conductora después de dos años de noviazgo, en 2019. La pareja se casó cinco meses después en Cancún Quintana Roo.

Echeverría y Jiménez son padres de Lucca, quien nació el 15 de octubre de 2020.

