Mariana Echeverría le dice a actor cubano que "ya se va" a su país "en la lancha": él así le responde

Mariana Echeverría es parte del elenco de la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos México' y a pocos días del inicio del reality show, ya hizo un par de comentarios en contra del actor Sian Chiong que incomodaron a algunos de sus compañeros.

¿Qué dijo Mariana Echeverría en contra de Sian Chiong?

El actor y modelo, de 30 años, ayudó a Sabine Mousier y a Karime Pindter con su equipaje para llevarlo a la suite. Al pasar frente a la presentadora y a Ricardo Peralta el actor fue cuestionado por el 'influencer' si ya se iba y Echeverría agregó "Gracias, adiós". Chiong explicó que estaba apoyando a sus compañeras con las maletas.

Fue en ese momento cuando Mariana lanzó un comentario que incomodó a los presentes: "Ya se va a Cuba, en la lancha se va". Pero al ver la reacción de sus compañeros, aclaró que estaba bromeando y aseguró que le tiene cariño a la isla.

"No es cierto. ¡Ay sí! te das golpes de pecho Adrián Marcelo, si yo estoy bromeando, pero si yo amo Cuba he ido varias veces", señaló.

Sian Chiong no se quedó callado y señaló que con sus palabras podría haberse metido en problemas con los cubanos: "Ya te ganaste en contra a toda la comunidad".

Mariana Echeverría vuelve a hacer comentario en contra del cubano

Horas después de la broma de Echeverría, la mexicana señaló a Sian Chiong de ser el culpable de meter el arroz en el congelador y volvió a hacer otro comentario en su contra.

"Me gustaría ver la repetición para ver quién fue, ¿quién metió el arroz al congelador? Es una real pende… Mi culpable podría ser alguien que no sepa de cocina, pero es muy servicial es Sian, es muy servicial, pero tiene que ser alguien que no sepa. No, no sabe de cocina y siento que no sabía que eso es congelador", expresó.

La insistencia de Mariana hizo que Mario Bezares saliera en defensa del cubano: "Sian sí sabe de cocina porque es cubano y sabe del arroz, ellos todo comen con arroz", indicó el comediante.

Finalmente, Mariana Echeverría señaló que no pasa nada y que todo es para dar contenido.

"No pasa nada, solo es por 'coto' (cotorreo) y saber quién pudo haber sido", sentenció.

¿Quiénes son mariana Echeverría y Sian Chiong?

Mariana Echeverría es una actriz, comediante y conductora de televisión que ha destacado en diversos programas y reality shows en México. Ha participado en proyectos como 'Me Caigo de Risa', 'Game Time', 'Mercado Central', 'Reto 4 Elementos', 'Las Estrellas Bailan en Hoy', entre otros.

Nació el 10 de junio de 1984 en la Ciudad de México y antes de dedicarse al espectáculo, fue jugadora de fútbol femenil y practicó Taekwondo. Estudió Publicidad en la Universidad Europea de Madrid y luego se unió al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), donde comenzó su carrera en la televisión.

Sian Chiong es un actor y cantante cubano. Nació el 27 de octubre de 1993 en La Habana. Se graduó como actor en el Instituto Superior de Arte en 2012. Protagonizó la película 'Ni pocos, ni locos' y la telenovela 'Santa María del porvenir'. También fue miembro de la banda Ángeles.

En 2018 se mudó a México y consiguió su primer personaje en Televisa en el melodrama juvenil 'Like, la leyenda'. Desde entonces, ha participado en otras producciones como Juntos 'El Corazón Nunca se Equivoca', 'Gloria Trevi: Ellas soy yo', 'Corazón Guerrero', 'La Mexicana y el Güero' y 'Súbete a mi moto'.