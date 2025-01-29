Mariana Echeverría anuncia embarazo tras duras pérdidas: publica primeras fotos de su bebé arcoíris

Video Mariana Echeverría revela cómo y por qué perdió a su 'bebé arcoíris'

Mariana Echeverría está embarazada de su segundo bebé tras sufrir duras pérdidas meses atrás.

La mañana del 29 de enero, la presentadora mexicana reveló, a través de un video que publicó en Instagram que se convertiría en mamá de un bebé arcoíris tras recurrir a un tratamiento de fecundación in vitro.

“4 meses llenos de amor”, escribió junto a varios emojis en forma de arcoíris.

Así dio a conocer que está esperando su segundo bebé. Imagen Mariana Echeverría / Instagram



“El año pasado fue sin duda uno de los más difíciles que hemos vivido. Nos enfrentamos a retos en todos los aspectos: momentos de incertidumbre, dolor y pruebas que pusieron a prueba nuestra fortaleza la resiliencia y nuestra fe. Hubo días en los que parecía que todo estaba en contra y que los sueños estaban más lejos que nunca”, agregó.

Mariana Echeverría reveló en su publicación que, luego de una tormenta, tanto ella como su esposo, el futbolista Oscar Jiménez, recibieron “el regalo más esperado y soñado”.

“Te soñamos tantas veces, te imaginamos en cada latido y aunque el camino hasta aquí estuvo lleno de despedidas y lágrimas, nunca dejamos de creer en ti. Eres nuestro milagro”.

“Hoy, con el corazón lleno de gratitud y amor infinito, te damos la bienvenida.

Te vamos a amar con todo nuestro corazón. Atte : tu nueva familia, Oscar, Lucca y Mariana”, sentenció.

El duro camino para ser mamá por segunda ocasión

Mariana acompañó su posteo de un video en el que publicó las primeras imágenes de su bebé arcoíris y narró detalles del duro proceso que vivió para convertirse en mamá luego de varias pérdidas.

“Tiempo después decidimos intentarlo por vía in vitro y no les voy a mentir, hay caminos que no imaginamos recorrer hasta que la vida nos lleva de la mano por ellos. El embarazo in vitro es uno de esos senderos lleno de desafío, esperanza y amor infinito”.

El bebé de Mariana Echeverría podría nacer en junio de 2025. Imagen Mariana Echeverría / Instagram



“Y sí, otra vez el resultado fue fallido, pero había algo en mí de que tenía que ser resiliente (…) Teníamos un último embrión. Los sueños de tener un hijo empiezan a sentirse como una mezcla de ciencia y fe, cada consulta, cada medicamento, cada pinchazo es un recordatorio de lo lejos que estamos dispuestos a llegar por ese amor que todavía no tiene rostro, pero que de verdad ya llenaba nuestros corazones, por supuesto que hay días de incertidumbre, días de miedo”.

La presentadora de ‘Se Vale’ concluyó su relato asegurando que, luego de que le dieron la noticia de que el tratamiento in vitro había sido un éxito, comprendió que cada bache en el camino “había valido la pena”.

“En el momento en que nos dan la noticia de que el embrión ha sido transferido es una chispa de vida que nos hace sentir que, aunque haya sido necesario recorrer un largo camino, cada paso valió la pena”.

Mariana Echeverría desató rumores de embarazo en noviembre de 2024. Las imágenes filtradas serían las mismas que ella compartió este 29 de enero. Imagen Mariana Echeverría / Instagram



Mariana Echeverría no reveló si su segundo bebé con Oscar Jiménez se trata de un niño o una niña. Sin embargo, ventiló que será en junio de 2025 cuando llegue su bebé, ya que se encuentra en su cuarto mes de gestación.

¿Por qué Mariana Echeverría espera un bebé arcoíris?

En su publicación de Instagram de este 29 de enero, Mariana Echeverría colocó varios emojis de arcoíris, posiblemente, en referencia a los bebés que perdió meses atrás.