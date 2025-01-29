Mariana Echeverría

Mariana Echeverría anuncia embarazo tras duras pérdidas: publica primeras fotos de su bebé arcoíris

Mariana Echeverría dio a conocer que se encuentra en espera de su segundo bebé fruto de su matrimonio con el futbolista Oscar Jiménez . La presentadora mexicana había sufrido varias pérdidas antes de este embarazo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Mariana Echeverría revela cómo y por qué perdió a su 'bebé arcoíris'

Mariana Echeverría está embarazada de su segundo bebé tras sufrir duras pérdidas meses atrás.

La mañana del 29 de enero, la presentadora mexicana reveló, a través de un video que publicó en Instagram que se convertiría en mamá de un bebé arcoíris tras recurrir a un tratamiento de fecundación in vitro.

PUBLICIDAD

“4 meses llenos de amor”, escribió junto a varios emojis en forma de arcoíris.

Así dio a conocer que está esperando su segundo bebé.
Así dio a conocer que está esperando su segundo bebé.
Imagen Mariana Echeverría / Instagram


“El año pasado fue sin duda uno de los más difíciles que hemos vivido. Nos enfrentamos a retos en todos los aspectos: momentos de incertidumbre, dolor y pruebas que pusieron a prueba nuestra fortaleza la resiliencia y nuestra fe. Hubo días en los que parecía que todo estaba en contra y que los sueños estaban más lejos que nunca”, agregó.

Mariana Echeverría reveló en su publicación que, luego de una tormenta, tanto ella como su esposo, el futbolista Oscar Jiménez, recibieron “el regalo más esperado y soñado”.

Más sobre Mariana Echeverría

Mariana Echeverría se defiende tras ser involucrada en la presunta muerte de “un niño”
2 mins

Mariana Echeverría se defiende tras ser involucrada en la presunta muerte de “un niño”

Univision Famosos
Actriz de Soy tu Dueña habría sido víctima de Mariana Echeverría: la señalaría por "hábitos tóxicos"
1 mins

Actriz de Soy tu Dueña habría sido víctima de Mariana Echeverría: la señalaría por "hábitos tóxicos"

Univision Famosos
Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques
0:50

Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques

Univision Famosos
Resurge en redes tragedia de presunto pretendiente de Mariana Echeverría: murió tras saltar de un barco
2 mins

Resurge en redes tragedia de presunto pretendiente de Mariana Echeverría: murió tras saltar de un barco

Univision Famosos
¿El ex de Mariana Echevería se aventó al mar? Las versiones del incidente en un crucero de Brasil en 2014
3:01

¿El ex de Mariana Echevería se aventó al mar? Las versiones del incidente en un crucero de Brasil en 2014

Univision Famosos
Mariana Echeverría le dice a actor cubano que "ya se va" a su país "en la lancha": él así le responde
3 mins

Mariana Echeverría le dice a actor cubano que "ya se va" a su país "en la lancha": él así le responde

Univision Famosos
Mariana Echeverría confiesa la razón por la que se divorciaría de su esposo
1 mins

Mariana Echeverría confiesa la razón por la que se divorciaría de su esposo

Univision Famosos
Mariana Echeverría presenta a sus “nuevos bebés” en video: “Los sueños se cumplen”
3 mins

Mariana Echeverría presenta a sus “nuevos bebés” en video: “Los sueños se cumplen”

Univision Famosos
Mariana Echeverría sufre percance automovilístico: consternada, pide perdón
2 mins

Mariana Echeverría sufre percance automovilístico: consternada, pide perdón

Univision Famosos
Tras perder a su bebé, Mariana Echeverría dice por qué ve "complicado" adoptar
2 mins

Tras perder a su bebé, Mariana Echeverría dice por qué ve "complicado" adoptar

Univision Famosos

“Te soñamos tantas veces, te imaginamos en cada latido y aunque el camino hasta aquí estuvo lleno de despedidas y lágrimas, nunca dejamos de creer en ti. Eres nuestro milagro”.

“Hoy, con el corazón lleno de gratitud y amor infinito, te damos la bienvenida.

Te vamos a amar con todo nuestro corazón. Atte : tu nueva familia, Oscar, Lucca y Mariana”, sentenció.

El duro camino para ser mamá por segunda ocasión

Mariana acompañó su posteo de un video en el que publicó las primeras imágenes de su bebé arcoíris y narró detalles del duro proceso que vivió para convertirse en mamá luego de varias pérdidas.

Tiempo después decidimos intentarlo por vía in vitro y no les voy a mentir, hay caminos que no imaginamos recorrer hasta que la vida nos lleva de la mano por ellos. El embarazo in vitro es uno de esos senderos lleno de desafío, esperanza y amor infinito”.

El bebé de Mariana Echeverría podría nacer en junio de 2025.
El bebé de Mariana Echeverría podría nacer en junio de 2025.
Imagen Mariana Echeverría / Instagram


“Y sí, otra vez el resultado fue fallido, pero había algo en mí de que tenía que ser resiliente (…) Teníamos un último embrión. Los sueños de tener un hijo empiezan a sentirse como una mezcla de ciencia y fe, cada consulta, cada medicamento, cada pinchazo es un recordatorio de lo lejos que estamos dispuestos a llegar por ese amor que todavía no tiene rostro, pero que de verdad ya llenaba nuestros corazones, por supuesto que hay días de incertidumbre, días de miedo”.

PUBLICIDAD

La presentadora de ‘Se Vale’ concluyó su relato asegurando que, luego de que le dieron la noticia de que el tratamiento in vitro había sido un éxito, comprendió que cada bache en el camino “había valido la pena”.

“En el momento en que nos dan la noticia de que el embrión ha sido transferido es una chispa de vida que nos hace sentir que, aunque haya sido necesario recorrer un largo camino, cada paso valió la pena”.

Mariana Echeverría desató rumores de embarazo en noviembre de 2024. Las imágenes filtradas serían las mismas que ella compartió este 29 de enero.
Mariana Echeverría desató rumores de embarazo en noviembre de 2024. Las imágenes filtradas serían las mismas que ella compartió este 29 de enero.
Imagen Mariana Echeverría / Instagram


Mariana Echeverría no reveló si su segundo bebé con Oscar Jiménez se trata de un niño o una niña. Sin embargo, ventiló que será en junio de 2025 cuando llegue su bebé, ya que se encuentra en su cuarto mes de gestación.

¿Por qué Mariana Echeverría espera un bebé arcoíris?

En su publicación de Instagram de este 29 de enero, Mariana Echeverría colocó varios emojis de arcoíris, posiblemente, en referencia a los bebés que perdió meses atrás.

Según la clínica Panama Fertility, un "bebé arcoíris" es considerado un milagro, ya que previamente los papás pasaron por difíciles situaciones, las cuales pueden ser desde abortos, muertes durante el parto e incluso, duros tratamientos de fertilidad.

Relacionados:
Mariana Echeverría Famosas EmbarazadasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD