Famosa presentadora vive momentos de angustia con su hijo de 5 años: “En un segundo se empezó a ahogar”

Mariana Echeverría vivió momentos de angustia cuando Lucca, su hijo de 5 años, “se empezó a ahogar”.

La presentadora mexicana compartió en su cuenta de Instagram un video del delicado momento con el objetivo de crear conciencia entre sus seguidores, ya que considera que “todos deberíamos saber sobre primeros auxilios”.

“No saben el susto que pasé… Estaba arreglando a Lucca para el día de muertos y en un segundo se empezó a ahogar con un totopo y fueron segundos eternos”, reveló el 6 de noviembre.

“Él por instinto pudo reaccionar rápido y gracias a Dios todo quedó en un susto, pero me hizo entender algo: todos deberíamos todos saber sobre primeros auxilios, como papás estamos a un respiro de una emergencia, y tener ese conocimiento puede marcar la diferencia entre el miedo y la vida”, agregó.

Mariana Echaverría compartió imágenes del angustiante momento. Imagen Mariana Echeverría / Instagram



Mariana Echeverría destacó en su publicación que fue la reacción de su hijo la que hizo que todo quedara en un susto. Incluso, reveló que, tras el nacimiento de Lucca, ella tomó un curso de primeros auxilios, ya que su mayor miedo era que el menor se ahogara cuando aprendiera a comer.

“A lo que quería llegar con esto, y gracias a Dios no me pasó, porque Lucca tosió rapidísimo y logró pasar el totopo… es dar un mensaje de estar prevenidos para no lamentar. Yo desde que supe que iba a tener a Lucca… cuando estaba chiquito a mí me daba muchísimo miedo cuando empiezan a comer, era mi mayor miedo…”, dijo.

“Ahí fue cuando decidí tomar el curso de primeros auxilios, pero no nada son para las mamás… en la calle puede pasar algo, en la escuela, en una fiesta infantil, en la oficina, en un adulto, en cualquier persona. Mi mensaje es siempre hay que estar preparados y prevenidos para, entonces… si pueden, tomen el curso de primeros auxilios”, subrayó.

Mariana Echeverría responde a críticas

Por último, la actriz de La rosa de Guadalupe respondió a quienes la criticaron por la situación y por darle “las uvas completas” al pequeño de 5 años.

“Deja tu el totopo, le estás dando las uvas completas, eso sí es peligroso, en un segundo se le va”, escribió una usuaria, a quien Mariana Echeverría respondió: “Sí, lo tomaré en cuenta”.

“Las uvas me queda claro que… ya aprendí la lección, las tengo que partir… La verdad es que siempre me he acostumbrado a que él se las coma así”, sentenció.