Mariana Echeverría presenta a sus “nuevos bebés” en video: “Los sueños se cumplen”

Video Mariana Echeverría perdió dos bebés en solo unos meses: volver a ser madre no ha sido fácil

Mariana Echeverría cumple uno más de sus sueños al lado del futbolista Óscar Jiménez. La conductora presentó a sus “nuevos bebés” en sus redes sociales, donde destacó que el trabajo en equipo con su esposo ha sido la clave.

La actriz reveló en su cuenta de Instagram que desde hace unos meses se encuentra construyendo dos casas en San Miguel de Allende, Guanajuato, las cuales “han sido fruto” del trabajo de ambos.

PUBLICIDAD

“Les presentamos a nuestros nuevos bebés, no saben lo orgullosa que estoy de Óscar y de lo que hemos logrado juntos. Estamos muy emocionados, muy contentos. Los sueños se cumplen, lo sé, lo sé, nunca dejen de soñar y de creer”, expresó al pie de un video el pasado 29 de enero.

Mariana Echeverría presumió un nuevo logro personal: la construcción de dos casas en Guanajuato. Imagen Mariana Echeverría / Instagram



En una publicación más y con los sentimientos a flor de piel, Mariana Echeverría le dedicó unas palabras al portero del Club América y a su hijo, quienes han sido su motor constante para cumplir sus sueños.

“Hoy fue un día muy especial, no sé, se movieron muchas fibras dentro de mí, para empezar volteo a ver a mi alrededor y me doy cuenta lo afortunada que soy, tengo a la familia que nunca me imaginé, pero que es lo mejor que me ha pasado en la vida, yo soy de las personas que decía que no me iba a casar y miren, luego me casé con un hombre extraordinario en todos los aspectos, es buen padre, es buen hijo es buen esposo, es buen compañero, es increíble en su profesión”, destacó.

“Mi hijo, tengo un hijo milagro, que ya les contaré por qué, pero con su llegada ha cambiado mi vida. Y pues ahora estas casas que qué les puedo decir, ha sido el fruto de nuestro trabajo, de nuestra comunicación como pareja, el apoyo como pareja para mediar los gastos y un sin fin de cosas”, continuó.

Un nuevo sueño personal: dos casas en San Miguel de Allende

Por último, al pie de una fotografía familiar y la fachada de su nueva casa, Mariana Echeverría resaltó que los “sueños se cumplen” e hizo énfasis en que nunca hay que “dejar de soñar”.

PUBLICIDAD

“A veces las redes sociales resultan ser muy falsas y muestran pura felicidad, yo hasta el día de hoy he tratado de ser lo más real posible y hoy, así como a veces les muestro mi lado más triste y roto de mi ser, hoy quiero decirles que me siento muy afortunada y plena en todos los aspectos, y con esto les digo que NUNCA dejen de soñar, de creer, de valorar a las personas que estén a su lado, de quitar la mier** del camino y que cumplan sus sueños, que nadie nunca les diga que NO”, sentenció la presentadora de 39 años.

La presentadora presumió, orgullosa, la familia que ha formado. Imagen Mariana Echeverría / Instagram