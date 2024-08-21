Mariana Echeverría

Actriz de Soy tu Dueña habría sido víctima de Mariana Echeverría: la señalaría por "hábitos tóxicos"

La actriz publicó un mensaje en el que habría acusado a la presentadora de hacerle bullying durante el tiempo que trabajaron juntas. “El karma es real”, escribió tajante en Instagram.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques

Luego del encontronazo que tuvo con Andrea Legarreta tras asegurar en La Casa de los Famosos México que la presentadora “no soporta” a Arath de la Torre, su compañero en el programa Hoy, Mariana Echeverría habría sido señalada de bullying por Fátima Torre.

La actriz de Soy tu Dueña compartió en sus historias de Instagram un contundente mensaje en el que haría referencia al supuesto acoso que enfrentó en 2014, durante su participación en el programa Me caigo de risa.

PUBLICIDAD

Más sobre Mariana Echeverría

Mariana Echeverría anuncia embarazo tras duras pérdidas: publica primeras fotos de su bebé arcoíris
3 mins

Mariana Echeverría anuncia embarazo tras duras pérdidas: publica primeras fotos de su bebé arcoíris

Univision Famosos
Mariana Echeverría se defiende tras ser involucrada en la presunta muerte de “un niño”
2 mins

Mariana Echeverría se defiende tras ser involucrada en la presunta muerte de “un niño”

Univision Famosos
Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques
0:50

Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques

Univision Famosos
Resurge en redes tragedia de presunto pretendiente de Mariana Echeverría: murió tras saltar de un barco
2 mins

Resurge en redes tragedia de presunto pretendiente de Mariana Echeverría: murió tras saltar de un barco

Univision Famosos
¿El ex de Mariana Echevería se aventó al mar? Las versiones del incidente en un crucero de Brasil en 2014
3:01

¿El ex de Mariana Echevería se aventó al mar? Las versiones del incidente en un crucero de Brasil en 2014

Univision Famosos
Mariana Echeverría le dice a actor cubano que "ya se va" a su país "en la lancha": él así le responde
3 mins

Mariana Echeverría le dice a actor cubano que "ya se va" a su país "en la lancha": él así le responde

Univision Famosos
Mariana Echeverría confiesa la razón por la que se divorciaría de su esposo
1 mins

Mariana Echeverría confiesa la razón por la que se divorciaría de su esposo

Univision Famosos
Mariana Echeverría presenta a sus “nuevos bebés” en video: “Los sueños se cumplen”
3 mins

Mariana Echeverría presenta a sus “nuevos bebés” en video: “Los sueños se cumplen”

Univision Famosos
Mariana Echeverría sufre percance automovilístico: consternada, pide perdón
2 mins

Mariana Echeverría sufre percance automovilístico: consternada, pide perdón

Univision Famosos
Tras perder a su bebé, Mariana Echeverría dice por qué ve "complicado" adoptar
2 mins

Tras perder a su bebé, Mariana Echeverría dice por qué ve "complicado" adoptar

Univision Famosos

“Amigos, el karma es real… Lo que das es lo que recibes… A mí esa persona me hizo bullying en MCDR y se salió con la suya, pero pues al final las cosas caen por su propio peso” escribió el 21 de agosto.

“Ojalá esto la ayuda a ser mejor persona y que acabe con esos hábitos tóxicos hacia las mujeres… pero lo que ven, es lo que es”, puntualizó.

Este fue el mensaje de Fátima Torre en medio de la polémica que rodea a Mariana Echeverría.
Este fue el mensaje de Fátima Torre en medio de la polémica que rodea a Mariana Echeverría.
Imagen Fátima Torre / Instagram

¿El mensaje iba dirigido a Mariana Echeverría?

Aunque Fátima Torre no mencionó el nombre de Mariana Echeverría en su texto, la publicación de la actriz apareció en medio de la polémica por sus supuestos malos tratos hacia la actriz Briggitte Bozzo, quien todavía se encuentra en el reality del que ella fue eliminada.

Sin embargo, este supuesto señalamiento de Fátima Torre a Mariana Echeverría también se sumaría a las denuncias públicas que famosos como Raúl Magaña y Gloria Aura han hecho en su contra con respecto a sus experiencias en el ámbito laboral.

Relacionados:
Mariana Echeverría Fátima TorrePolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD