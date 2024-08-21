Actriz de Soy tu Dueña habría sido víctima de Mariana Echeverría: la señalaría por "hábitos tóxicos"

Luego del encontronazo que tuvo con Andrea Legarreta tras asegurar en La Casa de los Famosos México que la presentadora “no soporta” a Arath de la Torre, su compañero en el programa Hoy, Mariana Echeverría habría sido señalada de bullying por Fátima Torre.

La actriz de Soy tu Dueña compartió en sus historias de Instagram un contundente mensaje en el que haría referencia al supuesto acoso que enfrentó en 2014, durante su participación en el programa Me caigo de risa.

“Amigos, el karma es real… Lo que das es lo que recibes… A mí esa persona me hizo bullying en MCDR y se salió con la suya, pero pues al final las cosas caen por su propio peso” escribió el 21 de agosto.

“Ojalá esto la ayuda a ser mejor persona y que acabe con esos hábitos tóxicos hacia las mujeres… pero lo que ven, es lo que es”, puntualizó.

Este fue el mensaje de Fátima Torre en medio de la polémica que rodea a Mariana Echeverría. Imagen Fátima Torre / Instagram

¿El mensaje iba dirigido a Mariana Echeverría?

Aunque Fátima Torre no mencionó el nombre de Mariana Echeverría en su texto, la publicación de la actriz apareció en medio de la polémica por sus supuestos malos tratos hacia la actriz Briggitte Bozzo, quien todavía se encuentra en el reality del que ella fue eliminada.