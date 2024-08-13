Resurge en redes tragedia de presunto pretendiente de Mariana Echeverría: murió tras saltar de un barco

Video ¿El ex de Mariana Echevería se aventó al mar? Las versiones del incidente en un crucero de Brasil en 2014

La presentadora mexicana Mariana Echeverría ha sido una de las figuras más controvertidas en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Recientemente, en redes sociales ha resurgido una polémica en la que Echeverría se habría vuelto envuelta en 2014.

Era verano de 2014 y Mariana, como muchas figuras públicas mexicanas, estaba en Brasil para celebrar la Copa Mundial de Fútbol.

La presentadora se encontraba en un barco junto con otras figuras como Werevertumorro o Facundo cuando un terrible suceso ocurrió: un aficionado mexicano de aproximadamente 25 años se aventó del piso 15 del barco hacia el mar.

Se reporta que, antes de saltar a 44 metros de altura, el joven le dijo a quienes lo veían:

“Me voy a tirar, me voy a tirar. Grábame con tu celular”

Se trataba de Jorge Alberto López Amores, hijo del entonces procurador de Chiapas, Raciel López Salazar. Aunque se realizó una búsqueda del cuerpo del joven, este no fue hallado.

¿Por qué se vincula a Mariana Echeverría con la muerte de Jorge Alberto en el Mundial de Brasil 2014?

Existen varias versiones sobre lo que ocurrió aquel día, y algunas de ellas mencionan a Mariana Echeverría como implicada. Uno de los pasajeros del barco entrevistado por Facundo dijo:

"Varios de los presentes estaban diciendo que quería quedar bien con una chava que sale en la tele, porque en ese momento decían que estaba con Mariana (Echeverría), una que sale en 'Guerra de chistes', y que quería sorprenderla"



Existe, por su parte, una foto de Jorge Alberto con Mariana en ese mismo mundial. El rumor que más ha circulado en redes por años es que Mariana fue quien lo retó a saltar.

En su momento, el periódico brasileño ‘El diario Folha de Sao Paulo’ publicó en su edición digital que,

"De acuerdo con turistas mexicanos que iban en el barco, López Amores se aventó para 'impresionar a una mujer'"

Por su parte, el 19 de julio de 2014 Mariana comentó en su cuenta de Twitter: