Mariana Echeverría

Mariana Echeverría se defiende tras ser involucrada en la presunta muerte de “un niño”

La presentadora se pronunció luego de que fuera acusada de estar presente en una reunión en la que un menor habría perdido la vida. En semanas recientes, la estrella de televisión ha estado en medio de la polémica.

Por:
Dayana Alvino.
Mariana Echeverría rompió el silencio luego de que fuera acusada de estar involucrada en la presunta muerte de un menor de edad.

En las últimas semanas, la presentadora ha sido señalada de cometer diversos actos negativos, como el acoso laboral.

La actriz Fátima Torre, por ejemplo, aseveró que la conductora le “hizo bullying” cuando asistió de invitada al programa ‘Me Caigo de Risa’.

¿Mariana Echeverría estuvo involucrada en la muerte de “un niño”?

El pasado 8 de agosto, el programa ‘Chisme no like’, emitido por ‘YouTube’, reportó que Mariana Echeverría estaba implicada en el fallecimiento de una persona.

“Estaban jugando la ruleta rusa en Real del Monte, Hidalgo, a donde varios futbolistas de prestigio tienen sus casas”, afirmó un alegado testigo en un audio transmitido por el ‘show’.

“Y estando en la casa de Andrés … Mariana Echeverría estaba jugando a la ruleta rusa con un grupo de gente y un niño dejó de vivir, o sea, le tocó el balazo”, agregó.

Según el testimonio, el encuentro, del que no especificó la fecha, se dio porque solían reunirse “los hijos de varios promotores y empresarios”.

La persona afirmó que igualmente habría estado presente la hermana de la artista, Ximena Echeverría: “Jugaban a la ruleta rusa todo el tiempo”.

Alegadamente, ellas no fueron acusadas por esa situación: “Porque lo que dijeron ahí en Hidalgo es que fue un accidente”.

“Pero la versión que dieron ahí fue que estaban, que según que tiro al blanco y que entonces a él se le disparó, pero no era posible porque tiene encañonando directamente la sien, de su mano”, enunció.

“O sea, no es como que se te disparó o se le zafó al otro, sino que lo tiene en la sien y la gente que estuvo ahí presente pues lo dijo, que Mariana es bully”, añadió.

Mariana Echeverría reacciona a la acusación

A días de ese señalamiento, Mariana Echeverría finalmente reaccionó, tras su salida del ‘reality show’ en el que se encontraba encerrada.

Primero, ella lo hizo al ser cuestionada respecto del tema por un colaborador de ‘Kadri Paparazzi’, este 21 de agosto.

“¿En la qué?”, refutó inmediatamente. “¡Ay, no inventen, ya también! ¡Ay, no manchen! Cuando tengan pruebas, que las saquen”.

Posteriormente, la comunicadora recurrió a sus historias de Instagram, este jueves 22, para abordar la situación directamente.

“Oigan, es que ya me está dando risa lo que no me tenía que dar risa, pero, con tal de subirse al tren de ‘La Casa de los Famosos México’, o sea, ya inventan cada cosa”, comentó a la cámara.

“Me tuve que meter a Internet para ver qué eran las ruletas rusas, así”, aseguró, aparentemente aclarando que desconocía cómo funciona esa dinámica.

La empresaria recalcó que “con tal de generar ‘likes’ en su contenido” es que “hacen este tipo de declaraciones”.

Mariana Echeverría Polémicas de famosos

