'Chofis' de Alegrijes y Rebujos confiesa que salió con uno de los hermanos Derbez y así reacciona Eugenio

María Chacón se aventura en el universo de la comedia de la mano de Eugenio Derbez en uno de sus programas de telerrealidad, donde se reveló su pasado con uno de los hijos del actor.

La actriz, conocida por su papel como 'Rebeca' en la telenovela Cabo y 'Chofis' en Alegrijes y Rebujos, confesó ante sus compañeros que ya había tenido el placer de conocer al comediante. Resulta que uno de los hijos de Eugenio Derbez los presentó.

El patriarca de los Derbez, curioso, le preguntó a María: “Dices que ya me conoces, ¿cómo fue?”. Y así, en medio de la conversación, se destapó el encuentro entre su hijo y María: “¿Tuviste una cita con Vadhir alguna vez?”.

María Chacón confiesa que salió con Vadhir Derbez

La estrella de telenovelas no tuvo más opción que rememorar algunos detalles de su encuentro con el también cantante Vadhir allá por el año 2004.

“Estábamos en una obra, Vadhir y yo, en 'Tom Sawyer', y él me invitó a cenar para que conociera a su papá. Fue en ese momento cuando nos conocimos”, compartió María Chacón.

Los participantes del reality de comedia se mostraron sorprendidos por la historia de María, y algunos bromeaban: “Te usan para ligar, Eugenio”.

La actriz, de 32 años, confesó en una de las cápsulas a solas que no le agrada hablar sobre su pasado con Vadhir.

“Mi relación con uno de los hijos de Eugenio es un tema que preferiría evitar”, reveló.

