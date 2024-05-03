María Celeste Arrarás

Pareja de María Celeste Arrarás la trató “como una reina”: “Fue un segundo padre para sus hijos”

Un amigo de la presentadora y su novio contó algunos de los detalles de la relación que ellos tenían. El empresario venezolano no sólo era querido por la presentadora sino también por sus retoños, Julián, Adrián y Lara.

Dayana Alvino.
María Celeste Arrarás se encuentra atravesando un momento “difícil” luego de la muerte de su pareja, Raúl Quintero, a causa de un “infarto fulminante” este 2 de mayo.

Aunque ella se ha mantenido hermética sobre su relación con el empresario venezolano, en el mensaje con el que reveló la noticia de su deceso lo calificó como “una persona tan positiva” y que les “dio tanto”.

Pareja de María Celeste la trató “como una reina”

En medio de su luto, el amigo de la pareja, el periodista Quique Usales, compartió detalles de la manera en la que Raúl Quintero se comportaba con Arrarás.

“Fue una excelente persona, un buen amigo y sobre todo una linda compañía para María Celeste”, aseguró en entrevista con People en Español, publicada este 3 de mayo.

“Hemos compartido cenas, viajes, cumpleaños, fiestas y he sido testigo de como siempre trató a ‘Mary’, como una reina”, sentenció.

María Celeste Arrarás con su novio, Raúl Quintero.
Imagen María Celeste Arrarás/Instagram

Usales ahondó un poco más en la excelente actitud que Quintero tenía con la puertorriqueña, que está pasando por esta “situación supertriste”.

“Imagínate que le preparaba y llevaba el desayuno a la cama todas las mañanas religiosamente”, aseguró el conductor argentino.

“Ellos eran muy compañeros, tenían muchas pasiones en común, como el tenis, el esquí, y el amor por los animales y la naturaleza”, afirmó.

Pero, el vínculo de Raúl no era únicamente con María Celeste, sino también con los hijos de esta, Julián, Adrián y Lara, a quienes ella comparte con su exmarido Manny Arvesu.

“Fue un segundo padre para sus hijos que lo adoraban y están muy tristes. Deseo de todo corazón que esta pesadilla pase pronto”, finalizó.

María Celeste y sus hijos convivían unidos.
Imagen María Celeste Arrarás/Instagram

Arrarás y Quintero comenzaron su relación en 2004. Sin embargo, seis años más tarde, ella dio a conocer que lo había denunciado por presunta “violencia doméstica”.

A decir de la periodista Mandy Fridmann, de Las Top News, “el amor fue más fuerte” y “tiempo después decidieron darse una nueva oportunidad”.

“María Celeste y Raúl formaron una hermosa familia en donde los tres hijos de (ella) lo querían (a él) como un padre”, indicó.

Así se enteró María Celeste Arrarás de la muerte de su pareja

En la emisión de este jueves de El Gordo y La Flaca su titular, Raúl de Molina, puntualizó que María Celeste Arrarás viajó a Madrid, España, para asistir a “un torneo de tenis”.

“Y cuando llegó allá se entera de que hoy en la mañana (2 de mayo) su esposo, su compañero, había fallecido”, explicó.

Por su parte, su copresentadora Lili Estefan desveló que, la escritora estaba “tratando de subirse en un vuelo para regresar” a Miami, donde reside.

María Celeste y sus hijos están "devastados" por la muerte de Raúl Quintero.
Imagen María Celeste Arrarás/Instagram
