María Celeste Arrarás

Muere pareja de María Celeste Arrarás: "Estamos devastados"

La presentadora confirmó su pérdida por medio de un mensaje en redes sociales.

Por:
Dayana Alvino.
Video Muere pareja de María Celeste Arrarás: así fueron los últimos momentos de Raúl Quintero

María Celeste Arrarás dio a conocer “la repentina muerte” de su pareja, Raúl Quintero, a través de Instagram este 2 de mayo.

¿De qué murió el novio de María Celeste Arrarás?

La presentadora informó que él “falleció de un infarto fulminante mientras se ejercitaba”.

“Es increíble como una persona tan positiva y llena de vida, una persona que nos dio tanto… se haya ido de un momento para otro”, indicó.

“Es difícil de asimilar”, confesó. “Este es, sin duda, mi ‘post’ más doloroso. ¡Ya lo extrañamos!”, escribió para terminar su misiva.

Imagen María Celeste Arrarás/Instagram

La comunicadora también declaró, en entrevista para la periodista Mandy Fridmann, que "ha sido un shock total": "Mis hijos y yo estamos devastados".

María Celeste Arrarás no estaba cerca de su pareja cuando murió

De acuerdo con Mandy Fridmann, en un artículo para Las Top News, cuando Raúl Quintero pereció María Celeste Arrarás “estaba aterrizando en Madrid”, España.

En el reporte se puntualiza que fue uno de los hijos de la conductora el que “habría encontrado al venezolano sin vida en la casa” que compartió con la puertorriqueña.

Fridmann detalló, hasta el instante en el que redactó la noticia, Arrarás “recién” le había comunicado lo ocurrido a su “circulo más cercano de amigos”.

“Intenta encontrar la manera de regresar más rápido de Madrid a Miami, donde sucedieron los hechos, y donde reside toda la familia”, indicó.

En su perfil de la citada plataforma digital, María Celeste subió Historias en las que dejó ver que estaba emprendiendo un viaje.

En dos de los clips, ella presumió que estaba “aterrizando en Madrid” y algo de su paso por el aeropuerto local, aunque sin aparecer a cuadro.

Imagen María Celeste Arrarás/Instagram

María Celeste y Raúl Quintero aparecieron felices

Hace sólo unos días, el 29 y 30 de abril, María Celeste colgó en Instagram varias instantáneas en las que presumió que sus hijos Adrián y Lara se graduaron de la universidad.

En las postales, ella, su novio y los jóvenes aparecen felices, tanto durante la ceremonia que se realizó como posterior a ella.

Imagen María Celeste Arrarás/Instagram
