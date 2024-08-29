María Celeste Arrarás recibe regalo de su hijo adoptado que la dejó al borde del llanto

Video Días antes de morir, la pareja de María Celeste celebró la graduación de los hijos de la periodista

María Celeste Arrarás tiene tres hijos, dos de ellos biológicos y uno que adoptó en el año 2000 en un orfanato de Rusia.

Adrián Vadim, quien en mayo se graduó en Ingeniería Mecánica, recientemente le hizo un regalo muy especial a la periodista.

PUBLICIDAD

La puertorriqueña compartió al borde de las lágrimas en el programa Desiguales, donde está como presentadora invitada cubriendo a Adamari López, lo orgullosa que está de su hijo y el regalo que él le hizo.

"Mi hijo del medio, Adrián Vadim, es cantante y él me dedicó una canción que escribió, que parece que es una canción de amor a simple vista, pero es una canción que él me dedica a mí, se llama 'Just Who I Am'", contó a sus compañeras.

María Celeste explicó de qué trata la letra de la canción que Adrián y su productor escribieron.

"Habla de su historia, porque él fue adoptado en Rusia, y habla de cómo a él le costó adaptarse al mundo, donde otros niños tenían a su papá y su mamá y cómo el amor lo transformó y era el amor de la madre", externó y pidió que escucharan la canción en Spotify.

María Celeste Arrarás muy emotiva en Desiguales. Imagen Univision

¿Quién es el hijo adoptivo de María Celeste Arrarás?

La periodista y su entonces esposo Manny Arvesu adoptaron a Adrián Vadim en el año 2000 en un orfanato de Rusia, muy cerca de Moscú.

Por las condiciones en las que vivía, el pequeño de 18 meses presentaba algunos retrasos en su desarrollo que María y su ex lograron que el niño superara.

"Como nadie le hablaba en el orfelinato, nunca aprendió a balbucear como hacen otros niños antes de comenzar a hablar", explicó en su columna 'Así lo veo'.

" Sólo sabía gruñir y tuvo que recibir varios meses de terapia. También necesitó fisioterapia para fortalecer sus músculos, de manera que pudiera sentarse derecho, gatear y, con el tiempo, caminar. Además, recibió terapia ocupacional para aprender a relacionarse con los demás", relató la periodista.

PUBLICIDAD

Desde el inicio el niño se integró a la familia, ahora ya tiene 24 años y es Ingeniero en Mecánica y cantautor.