María Celeste Arrarás

María Celeste Arrarás recibe regalo de su hijo adoptado que la dejó al borde del llanto

La presentadora puertorriqueña compartió en Desiguales una emotiva anécdota de Adrián Vadim, el hijo que adoptó en Rusia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Días antes de morir, la pareja de María Celeste celebró la graduación de los hijos de la periodista

María Celeste Arrarás tiene tres hijos, dos de ellos biológicos y uno que adoptó en el año 2000 en un orfanato de Rusia.

Adrián Vadim, quien en mayo se graduó en Ingeniería Mecánica, recientemente le hizo un regalo muy especial a la periodista.

PUBLICIDAD

La puertorriqueña compartió al borde de las lágrimas en el programa Desiguales, donde está como presentadora invitada cubriendo a Adamari López, lo orgullosa que está de su hijo y el regalo que él le hizo.

"Mi hijo del medio, Adrián Vadim, es cantante y él me dedicó una canción que escribió, que parece que es una canción de amor a simple vista, pero es una canción que él me dedica a mí, se llama 'Just Who I Am'", contó a sus compañeras.

Más sobre María Celeste Arrarás

María Celeste Arrarás aparece en bikini a sus 64 años y presume el resultado de trabajar “muy duro”
0:44

María Celeste Arrarás aparece en bikini a sus 64 años y presume el resultado de trabajar “muy duro”

Univision Famosos
¿La vio “enamorada” de Selena? María Celeste dice por qué cree que Yolanda Saldívar la mató
1:06

¿La vio “enamorada” de Selena? María Celeste dice por qué cree que Yolanda Saldívar la mató

Univision Famosos
María Celeste Arrarás aclara si ya tiene nuevo novio a casi un año de la muerte de su pareja
2 mins

María Celeste Arrarás aclara si ya tiene nuevo novio a casi un año de la muerte de su pareja

Univision Famosos
María Celeste Arrarás de vacaciones en Sudáfrica: esto cuesta la noche en el lujoso hotel donde se hospeda
1 mins

María Celeste Arrarás de vacaciones en Sudáfrica: esto cuesta la noche en el lujoso hotel donde se hospeda

Univision Famosos
María Celeste Arrarás revela que pudo hablar con su pareja la noche antes de morir: esto le dijo
0:45

María Celeste Arrarás revela que pudo hablar con su pareja la noche antes de morir: esto le dijo

Univision Famosos
María Celeste Arrarás responde a quien le dice que "se ve más feliz desde que su pareja se murió"
2 mins

María Celeste Arrarás responde a quien le dice que "se ve más feliz desde que su pareja se murió"

Univision Famosos
Pareja de María Celeste Arrarás fue homenajeado en el Memorial Day: "Nuestro héroe favorito"
2 mins

Pareja de María Celeste Arrarás fue homenajeado en el Memorial Day: "Nuestro héroe favorito"

Univision Famosos
María Celeste Arrarás escuchó cuando intentaban "resucitar" a su pareja tras infartarse
3 mins

María Celeste Arrarás escuchó cuando intentaban "resucitar" a su pareja tras infartarse

Univision Famosos
María Celeste Arrarás se deja ver por primera vez tras repentina muerte de su pareja: esto dijo
0:57

María Celeste Arrarás se deja ver por primera vez tras repentina muerte de su pareja: esto dijo

Univision Famosos
María Celeste Arrarás rompe el silencio tras la repentina muerte de su pareja y hace este anuncio
0:54

María Celeste Arrarás rompe el silencio tras la repentina muerte de su pareja y hace este anuncio

Univision Famosos

María Celeste explicó de qué trata la letra de la canción que Adrián y su productor escribieron.

"Habla de su historia, porque él fue adoptado en Rusia, y habla de cómo a él le costó adaptarse al mundo, donde otros niños tenían a su papá y su mamá y cómo el amor lo transformó y era el amor de la madre", externó y pidió que escucharan la canción en Spotify.

María Celeste Arrarás muy emotiva en Desiguales.
María Celeste Arrarás muy emotiva en Desiguales.
Imagen Univision

¿Quién es el hijo adoptivo de María Celeste Arrarás?

La periodista y su entonces esposo Manny Arvesu adoptaron a Adrián Vadim en el año 2000 en un orfanato de Rusia, muy cerca de Moscú.

Por las condiciones en las que vivía, el pequeño de 18 meses presentaba algunos retrasos en su desarrollo que María y su ex lograron que el niño superara.

"Como nadie le hablaba en el orfelinato, nunca aprendió a balbucear como hacen otros niños antes de comenzar a hablar", explicó en su columna 'Así lo veo'.

" Sólo sabía gruñir y tuvo que recibir varios meses de terapia. También necesitó fisioterapia para fortalecer sus músculos, de manera que pudiera sentarse derecho, gatear y, con el tiempo, caminar. Además, recibió terapia ocupacional para aprender a relacionarse con los demás", relató la periodista.

PUBLICIDAD

Desde el inicio el niño se integró a la familia, ahora ya tiene 24 años y es Ingeniero en Mecánica y cantautor.

Raúl Quintero posó con los hijos de la periodista en las fotos de su graduación, publicadas pocos días antes de morir.
Raúl Quintero posó con los hijos de la periodista en las fotos de su graduación, publicadas pocos días antes de morir.
Imagen María Celeste Arrarás/Instagram
Relacionados:
María Celeste ArrarásHijos de famososDesigualesCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD